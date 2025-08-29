立院朝野決議 追加預算三讀後立即撥付補助款給地方

朝野黨團今天晚間協商中央政府總預算追加預算案，國民黨團總召傅崐萁提出決議文字，要求追加預算案三讀後，立即撥付一般性補助款給各地方政府。民進黨團幹部有別過往針鋒相對氣氛，今天都簽名同意。

立法院財政委員會今天召開聯席會議，審查114年度中央政府總預算追加預算案，粗估第一輪刪除新台幣13億多元。立法院長韓國瑜晚間8時召集朝野協商，處理委員會保留提案以及黨團提案。

朝野協商首先便討論追加的媒體宣傳費4億2906萬元，藍白要求全數減列。不過民進黨立委鍾佳濱提到，其中有1億228萬餘元屬於外交部用於國際宣傳，還包含國慶宣導與跨年煙火，希望酌刪5000萬元。

儘管外交部官員於現場解釋用途，但國民黨立委王鴻薇仍有疑慮，質疑是否會用於國外媒體。由於沒有共識，立法院長韓國瑜裁示先保留，等外交部明天將委託國外媒體或頻道資料送達後，他會再召集一次協商。

話鋒一轉，國民黨團總召傅崐萁表示，他們今天會討論追加預算，主因是政院違法刪除一般性補助款636億元，後續又夾帶其他項目共計878億元；大罷免結束後，朝野應該要為國家和諧一點，但政院仍放風聲說沒有要發回一般性補助款，甚至要提申請制，「有必要玩成這樣嗎？」

傅崐萁也拿出決議文字，表示只有柯建銘知道要朝野和諧，而柯建銘已經簽名，但其他黨團幹部還沒簽名，若民進黨還把各縣市綁起來當肉票，國民黨團一定跟政府沒完沒了。

民眾黨團總召黃國昌比喻，行政院長搞擄人勒贖，他們為了救小孩忍痛付贖金，但不代表不追究綁匪的法律與政治責任。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，主計總處有作業規定，他們是希望決議文字能精確調整，並向傅崐萁喊話，民進黨沒有反對，「這個帽子太大，我們戴不起」，希望不要因為一般性補助款，就把協商氣氛搞僵。

經過休息時間，朝野黨團幹部都陸續簽名。傅崐萁說，雖然柯建銘有誠意簽協商決議，但他擔心柯建銘明天就被罷免，決議就不算數了，所以才要求三長都要簽名比較保險。最終，朝野黨團幹部都簽署有關地方一般性補助款的決議。

決議內容指出，總統賴清德任台南市長時曾主張中央不該集權又集錢，行政院不應擴張解釋，對地方政府補助額雖不變，卻企圖主導調整對各縣市政府補助金額，甚至還要將明年的一般性補助款改為申請制，根本違背賴清德任台南市長的說法。

決議內容指出，因此，114年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府，避免延宕施政推動。

此外，追加預算案中行政院主管部分，經過朝野多次協商，韓國瑜裁示，留下禁伐補償23億6825萬4000元，以及4億元；減列部分，民眾黨團提案都照案通過，國民黨團提議的減列特支費187萬9000元、聯合服務業務費2556萬8000元、中選會15億元也包含在內。

