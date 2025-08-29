立院朝野決議 追加預算三讀後立即撥付補助款給地方

中央社／ 台北28日電

朝野黨團今天晚間協商中央政府總預算追加預算案，國民黨團總召傅崐萁提出決議文字，要求追加預算案三讀後，立即撥付一般性補助款給各地方政府。民進黨團幹部有別過往針鋒相對氣氛，今天都簽名同意。

立法院財政委員會今天召開聯席會議，審查114年度中央政府總預算追加預算案，粗估第一輪刪除新台幣13億多元。立法院長韓國瑜晚間8時召集朝野協商，處理委員會保留提案以及黨團提案。

朝野協商首先便討論追加的媒體宣傳費4億2906萬元，藍白要求全數減列。不過民進黨立委鍾佳濱提到，其中有1億228萬餘元屬於外交部用於國際宣傳，還包含國慶宣導與跨年煙火，希望酌刪5000萬元。

儘管外交部官員於現場解釋用途，但國民黨立委王鴻薇仍有疑慮，質疑是否會用於國外媒體。由於沒有共識，立法院長韓國瑜裁示先保留，等外交部明天將委託國外媒體或頻道資料送達後，他會再召集一次協商。

話鋒一轉，國民黨團總召傅崐萁表示，他們今天會討論追加預算，主因是政院違法刪除一般性補助款636億元，後續又夾帶其他項目共計878億元；大罷免結束後，朝野應該要為國家和諧一點，但政院仍放風聲說沒有要發回一般性補助款，甚至要提申請制，「有必要玩成這樣嗎？」

傅崐萁也拿出決議文字，表示只有柯建銘知道要朝野和諧，而柯建銘已經簽名，但其他黨團幹部還沒簽名，若民進黨還把各縣市綁起來當肉票，國民黨團一定跟政府沒完沒了。

民眾黨團總召黃國昌比喻，行政院長搞擄人勒贖，他們為了救小孩忍痛付贖金，但不代表不追究綁匪的法律與政治責任。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，主計總處有作業規定，他們是希望決議文字能精確調整，並向傅崐萁喊話，民進黨沒有反對，「這個帽子太大，我們戴不起」，希望不要因為一般性補助款，就把協商氣氛搞僵。

經過休息時間，朝野黨團幹部都陸續簽名。傅崐萁說，雖然柯建銘有誠意簽協商決議，但他擔心柯建銘明天就被罷免，決議就不算數了，所以才要求三長都要簽名比較保險。最終，朝野黨團幹部都簽署有關地方一般性補助款的決議。

決議內容指出，總統賴清德任台南市長時曾主張中央不該集權又集錢，行政院不應擴張解釋，對地方政府補助額雖不變，卻企圖主導調整對各縣市政府補助金額，甚至還要將明年的一般性補助款改為申請制，根本違背賴清德任台南市長的說法。

決議內容指出，因此，114年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府，避免延宕施政推動。

此外，追加預算案中行政院主管部分，經過朝野多次協商，韓國瑜裁示，留下禁伐補償23億6825萬4000元，以及4億元；減列部分，民眾黨團提案都照案通過，國民黨團提議的減列特支費187萬9000元、聯合服務業務費2556萬8000元、中選會15億元也包含在內。

補助款 韓國瑜 傅崐萁 柯建銘 賴清德 鍾佳濱 黃國昌 吳思瑤 朝野協商 追加預算

延伸閱讀

「黨團改選更符社會期待」賴清德下通牒逼退柯建銘

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

【重磅快評】賴清德逼退柯建銘 老柯敢教清德宗學周處？

影／被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲

相關新聞

地方補助款分配改制…疑重綠輕藍！蔣萬安：勿成肉桶政治

中央地方針對一般性補助款戰火延燒，台北市長蔣萬安昨赴行政院會，當面提醒院長卓榮泰，主計總處「擴張解釋」會引起政治風暴，且...

冷眼集／地方補助款分配改制 惡罷不成…惡霸拿錢要脅

民進黨大罷免失敗，引爆黨內炸鍋，此時本應為賴政府回應民意的絕佳時刻，行政院卻選擇將已經傷痕累累的一般性補助款再拿來開刀，...

追加總預算 立院今三讀闖關

立法院本會期即將結束，立法院長韓國瑜昨挑燈夜戰，針對丹娜絲風災重建特別預算案與追加預算案召集朝野協商，朝野同意對災後預算...

被批長照吊車尾 北市促衛福部道歉

台北市長蔣萬安質疑主計總處調整一般性補助款分配，衛福部次長呂建德昨幫腔政院並酸蔣提高重陽敬老禮金，長照布建卻敬陪末座，希...

朝野黨團達成共識 追加預算三讀後應立即撥付地方補助款

國民黨團抨擊行政院企圖將一般補助款改為「申請制」，立法院長韓國瑜今天晚間挑燈夜戰，針對追加預算案召集朝野協商，國民黨團提...

衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

對於衛福部次長呂建德今評論「北市長照布建敬陪末座」，台北市衛生局澄清，事實是該指標未將北市的多元方案納入計算，事實是北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。