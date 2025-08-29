追加總預算 立院今三讀闖關
立法院本會期即將結束，立法院長韓國瑜昨挑燈夜戰，針對丹娜絲風災重建特別預算案與追加預算案召集朝野協商，朝野同意對災後預算一毛不刪，追加預算案昨至截稿為止仍逐條協商中，今再度協商並三讀闖關。
立法院本周快馬加鞭審查攸關普發現金的韌性條例修正案、丹娜絲颱風重建特別預算案、政院追加預算案三大案。據了解，在野黨擬刪除韌性條例中強化電網費用二百億元、追加預算案約一百億元，預料立法院今將上演表決大戰。
針對六百億丹娜絲颱風重建特別預算案，立法財政委員會前天審查一毛未刪。韓國瑜昨下午對此召集協商，朝野一致同意不刪，僅對經濟部編列二筆電力系統預算凍結百分之十，以及國家通訊傳播委員會一筆預算凍結百分之卅。
另外，立法院財政委員會昨天召開聯席會議，審查行政院八七八億元追加預算案，朝野立委共計提出一○四案，委員會僅刪除十三億多元，其餘無共識提案全交朝野協商處理。
韓國瑜昨晚八時挑燈夜戰召集朝野協商，國民黨立委王鴻薇、賴士葆與民眾黨團均提案，刪除媒體政策及業務宣傳費四億多元，不過民進黨立委鍾佳濱指四億中有一億元為外交部國際宣傳費用，是否可酌刪五千萬元，但藍白立委不同意，全案今日將再度朝野協商。
國民黨團昨提出一項決議，要求行政院立即撥付地方補助款，但民進黨團僅有柯建銘簽名同意。國民黨團總召傅崐萁昨稱，擔心柯建銘被黨團罷免，希望另兩名幹部也能簽名同意。據了解，此案今天也將再朝野協商，並列為三讀附帶決議。
