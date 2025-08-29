聽新聞
0:00 / 0:00
面對勸進選藍主席 傳盧「天崩也不變」
台中市長盧秀燕公開宣布無法參選國民黨主席後，各界勸進聲不斷。國民黨前天拍板，黨主席參選領表時間延後兩周，是否可能添變數？近盧人士昨表示，盧秀燕經過深思熟慮，一旦決定「天崩地裂也不會改變」。
桃園市長張善政說，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在黨主席的位置上」，重申盧秀燕才是他心中的不二人選。
八二三罷免投票結束後，國民黨主席朱立倫公開懇請盧秀燕接棒黨主席，盧隔天受訪公開說「媽媽會留在家」。挺盧人士不死心持續放話，各界勸進聲也不斷。
近盧人士昨指出，盧秀燕在中台灣獲得信任，因為下決定前，一定經深思熟慮，一旦決定「天崩地裂也不會改變」；盧今年初接受聯合報專訪時，就公開說過「專心市政」、「我還有工作，不要為我找工作」，盧態度已明。
朱立倫辭意甚堅、盧秀燕堅持不選，張善政昨被問到是否參選以緩和朱、盧的僵局？張表示，他個人的專長不是黨主席的適當人選。朱和盧之間是否有僵局，他並不清楚；朱主席其實做得很好，但顯然有點疲憊，盧秀燕是很好的人選，先前有過民調，盧就是大家的共識。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言