拚藍主席？郝龍斌今拍板！藍營人士：盧郝體制迎戰2028

國民黨主席十月十八日改選，國民黨中常會前天將領表登記時間延後二周，讓黨內重量級人選有更多時間思考。據了解，台北市前市長郝龍斌原考量桃園市長張善政可能參選，因而陷入長考，而昨張善政公開指不會參選，郝龍斌今天將正式拍板。

國民黨完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕也以「媽媽會留在家」為由拒選黨主席，讓黨內對黨主席人選湧現焦慮。

藍營近期一度傳出國民黨團總召傅崐萁可能出馬，或力推張善政角逐黨主席。傅崐萁昨表示，絕無此事，確實有不少黨代表勸進，但他無意參選，也未推任何人角逐。傅強調，全力支持盧秀燕擔任黨主席，盧仍是黨內最強人選。

立法院前院長王金平、國民黨前秘書長李乾龍等拱盧系統，在盧秀燕確定不選後，轉而力推郝龍斌接任黨魁。據了解，郝龍斌近日在觀望六都市長如張善政等人意願，如今張善政對外稱不適合處理黨務，郝龍斌今將做最後決定。

據了解，在盧秀燕自澳洲訪問返台後曾與郝龍斌會面，雙方也對黨主席選舉交換意見。知情人士說，雖然雙方並未有任何承諾，但盧秀燕也不否認郝龍斌是可以替黨扛重任的人選。其後，郝龍斌也拜訪包括王金平在內的多位黨內重量級人士。

藍營人士分析，郝龍斌軍系背景可望獲得部分深藍支持，目前也是本土藍、戰鬥藍等系統都可支持人選，最主要是郝龍斌無意角逐二○二八年總統，可專心擔任「造后者」。郝龍斌可望循前國民黨主席吳伯雄輔佐前總統馬英九模式，與盧秀燕成為「盧郝體制」迎戰二○二八年大選。

