冷眼集／地方補助款分配改制 惡罷不成…惡霸拿錢要脅

民進黨大罷免失敗，引爆黨內炸鍋，此時本應為賴政府回應民意的絕佳時刻，行政院卻選擇將已經傷痕累累的一般性補助款再拿來開刀，將本應發給地方的補助改為「申請制」，企圖掐住藍營地方諸侯之咽喉，集權又集錢，繼去年後再次「選輸翻桌」。

賴政府在大罷免前大砍地方補助款，選後再「知法玩法」，鑽地方補助辦法漏洞，從分配改申請，一切僅憑專斷獨行、橫行霸道。

配合執行的行政院長卓榮泰，時常把「立法院刪預算有沒有跟行政院溝通」掛在嘴邊，行政院如今如此做法，也沒跟地方政府溝通過，卓榮泰難道不覺得汗顏？

大罷免是賴清德自己罷免自己，「雙少數」結果後再次經歷民意反撲，不斷流失民意的賴清德已成「亡命之徒」，這輛「萊爾校長」的專屬失速校車，當然也就從大罷免前一路不踩煞車開到大罷免後，這一路上已經傷及眾多無辜人民，未來死傷恐怕只會更多。

回顧過往，如此亂搞的經驗並非賴清德專利，前總統蔡英文時期，同樣以前瞻計畫作為向地方要脅的武器，地方政府為爭取建設預算，仰人鼻息、受制於人。

到了地方選舉時，蔡政府還能大言不慚「中央補助多少」搶功勞，完全忘記這些全是納稅人的血汗錢。

民進黨從過去到現在都是如此破壞體制，從水利會改至官派，到為黨籍縣市長延續政治生命搞不合理縣市合併的機關算盡，再到如今動不動覆議、釋憲，對政府財政、國家法制甚至國家根本大法上下其手，面對如此惡罷又惡霸的政府，如何保障人民福祉，考驗在野黨監督智慧。

