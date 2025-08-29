超思案涉詐6千萬 吳諭非母女、畜產會專員3人起訴

超思公司登記在高雄岡山區的民宅，外觀沒有懸掛招牌。本報資料照片

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋弊案歷經兩年，認定超思負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款六○八五萬一四五七元，昨依詐欺取財、使公務員登載不實罪起訴吳諭非、秦語喬及畜產會前專員吳俊達。

檢方審酌吳諭非詐欺金額龐大，犯罪危害不輕，於偵查中仍否認犯罪，犯後態度非佳，不宜輕縱，並考量於偵查中主動自日本返台接受調查，且已查扣吳女及超思財產共六九二二萬餘元，查扣金額大於犯罪所得，建請法院量處二年徒刑。

檢方指出，吳諭非長期旅居日本，在日本開設CRESTONE公司擔任負責人，為日本伊勢食品株式會社投資顧問，二○一九年就受畜產會委託向伊勢進口日本雞蛋，母親秦語喬是超思負責人；吳俊達則是處理雞蛋緊急調度、產銷調節等計畫主辦人。

二○二二年國內雞蛋供應吃緊，農業部委託畜產會辦理採購計畫，畜產會聯繫吳諭非進口日本雞蛋，吳女以CRESTONE公司當日本蛋供應方，虛構亮采公司向CRESTONE進口假象，製作不實請款單，再增列製造、運輸及倉儲、動物檢疫、報關、手續費，將二二○一萬元貨款虛增至二七九九萬元，向畜產會詐領六四六萬餘元。

檢方起訴，亮采自日本進口第三批蛋時，因匯率計算不同，致請款文件與畜產會人員計算貨款有差距，吳諭非為維持利潤，製作不實請款書虛增倉儲延滯費、日本匯款手續費，向畜產會追加請款；畜產會人員提出質疑，吳俊達在請款單註記蛋品因船運及貨櫃安排等延遲出庫，加收保管存放費，協助再詐領十七萬餘元；吳諭非將其中詐得的三○○萬元，從公司帳戶匯入龎姓表妹借用外幣帳戶隱匿。

秦語喬二○二二年八月先在超思籌備帳戶匯入五十萬元，待高雄市政府核准設立登記之後，將錢轉回自己帳戶，未作為公司營運使用，影響高雄市府經濟發展局對公司設立管理的正確性。

吳諭非明知二○二二年九月五日之前，母親尚未成立超思，仍虛偽超思委任亮采進口日本蛋，並以超思名義現貨賣斷給畜產會。吳俊達在雞蛋抵達台灣後，未實際到倉儲地點清點驗收，將確認書寄給超思，由超思自行填載進口蛋規格、數量，用印後寄回畜產會，吳俊達再倒填製作、到港及出關日期。

二○二三年吳諭非以BEST FINE公司充作巴西雞蛋供應方，虛構超思向BEST FINE進口假象，製作內容不實商業發票及裝箱單，不實登載雞蛋離岸價格及海運費，虛增貨款至一四四一萬八二六六美元（台幣四億四四六八萬元），詐領五四二一萬餘元。

