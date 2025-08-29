被批長照吊車尾 北市促衛福部道歉

台北市長蔣萬安質疑主計總處調整一般性補助款分配，衛福部次長呂建德昨幫腔政院並酸蔣提高重陽敬老禮金，長照布建卻敬陪末座，希望每分錢都要花在刀口上，不要做「肉桶立法」。北市衛生局反駁，照顧替代率去年底已達百分之八十五，長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責、切勿抹殺基層同仁的努力。

呂建德昨表示，蔣萬安將一定年齡以上的重陽敬老禮金，從一五○○元增加至三千元，相較全國長照布建平均為七十％，台北市卻僅五十八點六％，在各縣市敬陪末座，「且兒虐稽查僅三年一次的補助」，但施政有輕重緩急，有錢增加敬老禮金，但在長照設備達成率、社安網人力應多盡一份心力。

呂建德說，行政院長卓榮泰指示弱勢、社福等補助中央一毛錢都不會扣，拿得多的縣市，要多負責任。他希望每分錢都要花在刀口上，並補助弱勢。

呂建德稱北市長照布建敬陪末座，北市衛生局表示，北市做的項目超過衛福部計算長照服務涵蓋率的涵蓋範圍，該指標僅列計「使用長照二點○服務人數」及「住宿式機構服務人數」等項目；但北市因社會福利資源布建多元，民眾在長照二點○服務以外，還有市府提供的多元替代方案可供選擇，故依據實際長照服務使用狀況計算的本市照顧替代率才能反映實情。

北市府副發言人蔡畹鎣說，從中央到地方都無所謂的兒童稽查補助，呂建德連「稽查」都錯稱「補助」，至於綠營民代最近猛打「三年稽查一次」，也完全不是事實，北市教育局早已說明得很清楚，呂建德在已知的情況下還加重造謠，硬要抹黑基層，絲毫沒有一個中央部會次長應該有的建設性與道德，北市府要求呂次長向每年稽查逾一千一百次的基層同仁道歉。

