地方補助款分配改制…疑重綠輕藍！蔣萬安：勿成肉桶政治

中央地方針對一般性補助款戰火延燒，台北市長蔣萬安昨赴行政院會，當面提醒院長卓榮泰，主計總處「擴張解釋」會引起政治風暴，且補助款分配方式改制，大傷公平性，應該公正公開，避免外界覺得行政院親疏遠近，成為政治學上的「肉桶政治」。行政院長卓榮泰回應，對地方申請案或計畫型補助皆考量均衡台灣，無政治考量。

主計總處日前和地方政府開會指出，只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，且未來分配方式由公式計算，改為各部會審查，引發地方擔憂，個別縣市補助款恐少於修法前一年，也憂心部會審查變「黑箱」。

蔣萬安和新北副市長朱惕之、桃園市副市長王明鉅、台中副市長鄭照新等人昨參加行政院會表達訴求，蔣萬安認為，現在行政院卻擴張解釋，在對地方政府補助總額不變的前提下，中央可以調整對各縣市的補助金額，這不就回到當初前瞻計畫特別預算時，外界批評重綠輕藍的作法嗎？

蔣萬安請卓揆三思，本來有好好的算式不用，卻給中央政府更多的任意性，要如何說服民眾？應該公正公開，且這樣的形象，對最近已歷經震盪的行政院不好；如果地方政府全面檢討這些「中央請客、地方埋單」政策，難道沒想過這種對立局面，會造成施政全面癱瘓？

針對中央指台北多拿四百億，蔣萬安指出，完整事實是地方總共該拿到的統籌、一般性和計畫性三種補助款項加總，台北在這幾年都是六都末段班，今年更是六都倒數第二，比六都平均加總少一百多億。

蔣萬安也提及教育、社福和地方基礎建設，他以「班班有冷氣」為例，酸中央「你裝冷氣，我繳電費」；據了解，鄭照新也在會中呼應表示，表面上是金額問題，實際上是權責問題，中央不應據此變動，呼籲中央將補助公式化。

王明鉅說，行政院此舉讓補助款「想給誰、給多少全憑行政院喜惡決定」，他支持蔣萬安提出的依公式分配，且不得低於現行標準。

但主計總處也堅持立場，經四十分鐘討論後，卓榮泰以時間不夠為由停止，強調地方政府「放心」但也要「體恤中央」，卓榮泰強調，政院絕對不會有政治考量，並表示過去一年當中，各地方政府無論哪個黨派來跟行政院談，沒有一項不同意。

蔣萬安會後說，「但是卓院長，我當面向您請託維持學童鮮奶的政策，您沒有同意」。

副主計長陳慧娟說，一般性補助款須協助地方均衡發展，像明年統籌分配稅款較少的連江縣等，但新版財劃法幾乎沒差短縣市，還要保障已經多拿中央挹注的縣市，就會非常不合理，在總額保障下，政府必須針對個別縣市分配重新思考。

