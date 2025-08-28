朝野黨團達成共識 追加預算三讀後應立即撥付地方補助款

國民黨團抨擊行政院企圖將一般補助款改為「申請制」，立法院長韓國瑜今天晚間挑燈夜戰，針對追加預算案召集朝野協商，國民黨團提出一項決議案，要求行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加一般性補助款撥付給地方政府，朝野三黨團幹部均簽名，明日將成為追加預算案三讀後的附帶決議。

立法院今年針對114年中央總預算刪減2076億元，行政院接著統刪地方一般性補助款25%、共約636億元，引發地方政府不滿。國民黨立法院黨團今天抨擊，行政院企圖將一般補助款改為「申請制」。

韓國瑜今天晚間針對追加預算案召集朝野協商時，國民黨團總召傅崐萁痛批，中央把地方政府當肉票，政院636億地方補助款不打算給的話，還在這裡審什麼預算呢？民眾黨團總召黃國昌也說，行政院刪地方補助款後又追加預算，「根本是搞擄人勒贖，我們是為了救小孩忍痛付贖金」，要求中央要給交代。

國民黨團在朝野協商提出一項主決議指出，114年中央總預算追加預算案對各地方補助款不得少於去年編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加一般性補助款撥付給地方政府，避免延宕施政推動。由於主決議文一度僅有民進黨團總召柯建銘簽名，傅崐萁還說，怕柯建銘被罷免，希望民進黨另外兩名幹部也簽名，最後三黨團幹部均簽名。

商品推薦