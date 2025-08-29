接任駐歐盟代表 謝志偉：誠惶誠恐但全力以赴

總統府今天發布總統令，特任前駐德代表謝志偉為駐歐盟兼駐比利時代表。謝志偉在社群媒體發文表示，誠惶誠恐但一如繼往、全力以赴。

謝志偉晚間在臉書發文表示，收到朋友傳訊告知派任比利時的總統令已發布，回覆友人「誠惶誠恐也」；回顧駐德9年，他說，帶著駐處讓德國從政界到社會了解到，台德間基於價值共享的人文接觸，及科技交流並共同捍衛自由民主的台灣之安全，對他們來說，絕對是件利多的事。

謝志偉強調，然而，事情固然重要，時機更是關鍵，要比的話，不能只比利多，更要比利時。此時此刻，銜總統之令，將一如既往，全力以赴。

謝志偉也說，為台灣拚外交似乎就是在兩個選擇中擺盪，不是另有重用，就是重另有用，抑或兩者都有。

謝志偉擁有東吳大學德文系學士以及德國波鴻魯爾大學（Ruhr-Universität Bochum）德國文學博士學位，學成歸國後任教於東吳大學德文系，曾參加籌組台灣教授協會、台灣北社等社團，於2005年5月首次出任駐德國代表。

謝志偉於2007年接任行政院新聞局長，接著2016年8月再度接任駐德代表，直到2025年8月卸任。

