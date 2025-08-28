快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

台灣第11次主辦APPU 江啟臣：國會外交新里程碑

中央社／ 台北28日電
立法院副院長江啟臣（圖）28日主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第53屆大會立法院晚宴。（立法院提供）中央社
立法院副院長江啟臣今天主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第53屆大會立法院晚宴。他表示，此屆APPU會議是台灣第11次主辦，意義深遠。這不僅是台灣的殊榮，也是新國會推動國會外交的新里程碑。

江啟臣今天晚間在朝野立委陪同下，代表立法院長韓國瑜主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第53屆大會立法院晚宴，熱烈歡迎各國代表團來台與會。

江啟臣致詞時，首先代表韓國瑜及全民，誠摯歡迎來自亞太地區各APPU會員國國會代表團，來台參加第87屆理事會暨第53屆大會，他表示，此屆APPU會議是台灣第11次主辦，意義深遠。

江啟臣指出，回顧去年3月立法院第11屆新國會改選上任後，他率團前往日本東京參加第52屆大會，獲得各APPU會員國鼎力支持，順利取得此屆APPU大會主辦權，這不僅是台灣的殊榮，也是新國會推動國會外交的新里程碑。

江啟臣表示，歷經兩天緊湊充實的會議，與會成員對此屆大會議題深度討論及彼此密切交流皆感受深刻，感謝所有與會者踴躍參與、真誠分享，並提供不少獨到見解，不僅增添討論深度，更激盪出許多共鳴，為此屆APPU注入活力與方向，包括區域和平、雙邊及多邊關係、永續繁榮的共同願景等面向，不僅緊扣此屆大會主題，並具體落實了APPU設立的宗旨。

立法院指出，在活動尾聲，江啟臣邀請所有在場貴賓舉杯，感謝所有出席與會貴賓、APPU中央秘書處、外交部及所有協助此次會議的工作團隊，隨後邀請貴賓享用在地特色美食及藝術表演，並預祝明天的APPU會議圓滿落幕。

江啟臣 立法院 韓國瑜

