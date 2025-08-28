卓揆：全力支持新創 助青年打造下一個經濟奇蹟

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
行政院長卓榮泰28日出席「創業綻放計畫」啟動記者會時強調：「投資新創，就是投資臺灣國家未來」，今日由國家發展委員會與創投公會合作推出的創業大聯盟競賽，便是一場國家級的新創養成計畫。希望將源源不絕的新創能量，導入成為國家向上發展的計畫，同時集結更多國家力量協助年輕人，為臺灣下一代再創經濟奇蹟。

卓榮泰表示，從開場影片可知，一代又一代的臺灣企業家千辛萬苦創造臺灣經濟奇蹟，從台積電（2330）張忠謀董事長到巨大（9921）機械公司劉金標創辦人，或許要超越他們的成就不容易，但與會企業先進仍抱持著一顆努力超越上一代企業家的心，投入各項工作。也正因如此，政府除集結及累積更多國家力量，協助新一代年輕人發展外，更透過各種機制、政策、資金的協助，為國家新創事業尋求一條可久可遠的成功途徑，尤其新創事業早期資金的取得，以及在發展過程中導入相關技術、協助升級，皆為該事業成功的關鍵因素。而當新創事業獲得若干成就後，政府將進一步協助其建立品牌，並開拓國內外通路。

卓榮泰說，根據台灣經濟研究院最新統計，去（113）年新創募集資金已逾新臺幣千億元，而「投資新創，就是投資臺灣國家未來」，在場每一位先進都是國家的未來，期許能夠帶領更多夥伴投入新創事業，點燃創業的火花，政府也會提出各項具體作為，協助大家實現遠大的理想，例如今日這場由國家發展委員會與創投公會合作推出的創業大聯盟競賽，便是一場國家級的新創養成計畫，希望將源源不絕的新創能量，導入成為國家向上發展的計畫，並激發大家更多智慧的火花與對未來的想像，成為相互合作的平臺。此外，「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，已投資近300家新創，帶動超過160億元民間資金；同時，「青年創業貸款」也已核發超過11.5萬件、融資金額達967億元。

卓榮泰強調，屬於我們這一代的優勢是人工智慧、半導體等高科技，尤其臺灣高科技硬體設備已在全球占有關鍵領先地位，因此政府掌握此一契機，順勢推出「AI新十大建設」，要將臺灣軟體設計帶向高峰，成為「AI新十大建設」的領頭羊，並引領矽光子、高速量子運算、智慧機器人及無人載具的開發。

此外，在數位政府治理與數位人才培育方面，卓榮泰表示，政府將引進千億投資，強化我國「主權AI」與「算力基礎」，並在明（115）年度中央政府總預算匡列逾300億元，執行第一年「AI新十大建設」計畫，盼藉由新創事業為臺灣下一代再創經濟奇蹟，並從人才、技術、資金、法規、市場等面向，多方面鏈結國際社會，將臺灣打造成為AI智慧島，讓世界再次看見臺灣科技實力。

卓榮泰指出，金融監督管理委員會提出打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」，實現「2年有感、4年有變、6年有成」時程目標，如今已見雛形；同時，政府也將持續鬆綁法令打造亞洲那斯達克（NASDAQ）」，並運用「臺灣創新板」的觀念啟動下一步，為所有新創業者引入更多國際資金。此外，近期我國在美國矽谷、日本東京均成立海外基地，持續強化跨國鏈結與合作，不僅將世界先進知識與科技帶回臺灣，使臺灣人才具備國際視野，也將臺灣市場帶向國際，讓臺灣與世界並肩同行。

卓榮泰提到，國發會劉鏡清主委在過去15個月來提出許多政策計畫，例如「六大區域產業及生活圈」。對此，政府已推出152項地方基礎建設，涵蓋交通、醫療、社福、水利等公共建設領域，期盼相關計畫完成後，能夠帶給臺灣更多元的發展。此外，針對少子女化問題，劉主委亦積極提出國家人口對策，鼓勵年輕人「敢婚、願生、樂養」，為國家未來長遠發展進行擘劃。卓榮泰說，儘管劉主委暫時放下工作，但絕對沒有離開團隊，未來國家政策發展與相關執行過程，仍需要劉鏡清寶貴意見，他會隨時向劉請教，同時也要藉由今日活動機會向劉鏡清表達至高的感謝。

創業 卓榮泰

