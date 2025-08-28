衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

對於衛福部次長呂建德今評論「北市長照布建敬陪末座」，台北市衛生局澄清，事實是該指標未將北市的多元方案納入計算，事實是北市「照顧替代率」113年底已達85%，長照成果更受國際評比認可，請衛福部「收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力」。

衛生局指出，北市做的項目，超過衛福部計算長照服務涵蓋率的涵蓋範圍，該指標僅列計「使用長照2.0服務人數」及「住宿式機構服務人數」等項目；但台北市因社會福利資源布建多元，民眾在長照2.0服務以外，還有市府提供的多元替代方案可供選擇，應依據實際長照服務使用狀況計算的北市照顧替代率，才能反應實情。

衛生局表示，不僅項目多於該指標，北市透過加強長者健康管理和照護服務、推廣健康促進活動，更體現於65歲以上人口長照需求比率 (失能率)為12.4%，低於全國的13.3%。

衛生局表示，北市長照成果亦受國際肯定，於本月榮獲Gensler 2025年全球最想長居城市第一名的其中一項原因正是「這座城市越來越適合養老」。

另外，北市積極提供市民長照專業服務及本市自辦服務，社區復健計畫、社區據點、家庭照顧者服務、身障機構服務等項目。台北市同時透過市有資產供需整合服務機制，將持續規畫布建長期照顧住宿型機構，提供市民更優質的長期照顧服務。

商品推薦