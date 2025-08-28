快訊

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

陳歐珀涉收賄逾463萬不認「喬」法案 法官裁定今起再押3個月

衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，衛福部次長呂建德直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金，非把錢花在刀口上，是「肉桶立法」。記者王彥鈞／攝影
蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，衛福部次長呂建德直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金，非把錢花在刀口上，是「肉桶立法」。記者王彥鈞／攝影

對於衛福部次長呂建德今評論「北市長照布建敬陪末座」，台北市衛生局澄清，事實是該指標未將北市的多元方案納入計算，事實是北市「照顧替代率」113年底已達85%，長照成果更受國際評比認可，請衛福部「收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力」。

衛生局指出，北市做的項目，超過衛福部計算長照服務涵蓋率的涵蓋範圍，該指標僅列計「使用長照2.0服務人數」及「住宿式機構服務人數」等項目；但台北市因社會福利資源布建多元，民眾在長照2.0服務以外，還有市府提供的多元替代方案可供選擇，應依據實際長照服務使用狀況計算的北市照顧替代率，才能反應實情。

衛生局表示，不僅項目多於該指標，北市透過加強長者健康管理和照護服務、推廣健康促進活動，更體現於65歲以上人口長照需求比率 (失能率)為12.4%，低於全國的13.3%。

衛生局表示，北市長照成果亦受國際肯定，於本月榮獲Gensler 2025年全球最想長居城市第一名的其中一項原因正是「這座城市越來越適合養老」。

另外，北市積極提供市民長照專業服務及本市自辦服務，社區復健計畫、社區據點、家庭照顧者服務、身障機構服務等項目。台北市同時透過市有資產供需整合服務機制，將持續規畫布建長期照顧住宿型機構，提供市民更優質的長期照顧服務。

北市 長照 衛生局

延伸閱讀

衛福部點名北市府兒虐稽查3年才補助一次 北市怒斥「造謠」應道歉

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

蔣萬安批一般補助款申請制 衛福部次長酸：北市長照布建敬陪末座

相關新聞

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

對於衛福部次長呂建德今評論「北市長照布建敬陪末座」，台北市衛生局澄清，事實是該指標未將北市的多元方案納入計算，事實是北市...

明年度預算出爐！外交部要花超過10億元製作晶片護照

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍後，一度影響外交部領事事務局印製護照業務，根據領務局明年度預算，政府將花費超過10億元製...

府發布總統令 謝志偉接任駐歐盟代表

外交部政務次長吳志中昨天才在臉書發布赴機場歡迎謝志偉返國的照片；總統府今就發布總統令，「特任謝志偉為駐歐盟兼比利時大使」。

北檢起訴超思案等3人 徐巧芯批：大案小辦、高官沒事

北檢今起訴超思案中負責人秦語喬、吳諭非共3人，國民黨立委徐巧芯批評，這根本大案小辦，起訴吳姓母女及一個小公務人員，難道沒...

追加預算案出委員會…晚間8時夜戰協商 賴士葆目標刪減100億

今年度追加減預算討論多時，立法院財政聯席委員會今逐案審查，當中有共識可刪減的部分將近20億元，沒共識先保留的部分則大約8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。