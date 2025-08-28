快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

明年度預算出爐！外交部要花超過10億元製作晶片護照

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國護照。示意圖。圖／聯合報系資料照片
中華民國護照。示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍後，一度影響外交部領事事務局印製護照業務，根據領務局明年度預算，政府將花費超過10億元製作晶片護照，相關護照製作的外包人事費用成長802萬元，領務局也將投入2720萬元建制晶片護照系統主動認證安全機制。

領務局預算明年度預算為18億元，相較今年增加3.5億元；包含資訊系統升級增加近1500萬元、建置晶片護照主動認證安全機制2720.4萬元、護照製發系統等線上系統升級增加2400萬元、印製晶片護照增加8300萬元、汰換晶片護照自動化製發設備經費4175萬元，在相關護照製作的外包人事費用成長802萬元。

有關歲入預計，領務局預計核發晶片護照為133萬本，相較今年預計核發數量163.2萬本，短少約30萬本；領務局在發行護照的流程中，包含預留空白護照作為護照安全存量。

護照 外交部

延伸閱讀

南非外長稱迫遷我代表處符合國際現象 我外交部嚴正駁斥

外交部明年預算增百億...含赴陸參加APEC 砍正副總統出訪8千萬

獨／慣老闆？L牌豪車業務員控公司逼繳護照、禁長假 主管：誤會想法

台男扣押護照囚禁性侵2日本籍伴遊女 遭檢方限制住居

相關新聞

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行...

明年度預算出爐！外交部要花超過10億元製作晶片護照

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍後，一度影響外交部領事事務局印製護照業務，根據領務局明年度預算，政府將花費超過10億元製...

府發布總統令 謝志偉接任駐歐盟代表

外交部政務次長吳志中昨天才在臉書發布赴機場歡迎謝志偉返國的照片；總統府今就發布總統令，「特任謝志偉為駐歐盟兼比利時大使」。

北檢起訴超思案等3人 徐巧芯批：大案小辦、高官沒事

北檢今起訴超思案中負責人秦語喬、吳諭非共3人，國民黨立委徐巧芯批評，這根本大案小辦，起訴吳姓母女及一個小公務人員，難道沒...

追加預算案出委員會…晚間8時夜戰協商 賴士葆目標刪減100億

今年度追加減預算討論多時，立法院財政聯席委員會今逐案審查，當中有共識可刪減的部分將近20億元，沒共識先保留的部分則大約8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。