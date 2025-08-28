明年度預算出爐！外交部要花超過10億元製作晶片護照

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍後，一度影響外交部領事事務局印製護照業務，根據領務局明年度預算，政府將花費超過10億元製作晶片護照，相關護照製作的外包人事費用成長802萬元，領務局也將投入2720萬元建制晶片護照系統主動認證安全機制。

領務局預算明年度預算為18億元，相較今年增加3.5億元；包含資訊系統升級增加近1500萬元、建置晶片護照主動認證安全機制2720.4萬元、護照製發系統等線上系統升級增加2400萬元、印製晶片護照增加8300萬元、汰換晶片護照自動化製發設備經費4175萬元，在相關護照製作的外包人事費用成長802萬元。

有關歲入預計，領務局預計核發晶片護照為133萬本，相較今年預計核發數量163.2萬本，短少約30萬本；領務局在發行護照的流程中，包含預留空白護照作為護照安全存量。

