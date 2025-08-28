聽新聞
府發布總統令 謝志偉接任駐歐盟代表
外交部政務次長吳志中昨天才在臉書發布赴機場歡迎謝志偉返國的照片；總統府今就發布總統令，「特任謝志偉為駐歐盟兼比利時大使」。
吳志中寫道，「台灣大使謝志偉馳騁德國多年，終於載譽歸國！歡迎！ Herzlich Willkommen! Bienvenue !」
外交人事上月底傳異動，駐德將滿9年任期的代表謝志偉將轉任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳將於離任。
謝志偉日前在臉書發文聲援民進黨立委沈伯洋時，一段「我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授。一定要的，因為其他的，還在安排中」，也似乎預留伏筆。
