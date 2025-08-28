快訊

府發布總統令 謝志偉接任駐歐盟代表

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部政務次長吳志中（右）赴機場歡迎卸任駐德代表謝志偉（左），總統府旋即發布人令，指派謝再駐歐盟。圖片來源/吳志中臉書
外交部政務次長吳志中（右）赴機場歡迎卸任駐德代表謝志偉（左），總統府旋即發布人令，指派謝再駐歐盟。圖片來源/吳志中臉書

外交部政務次長吳志中昨天才在臉書發布赴機場歡迎謝志偉返國的照片；總統府今就發布總統令，「特任謝志偉為駐歐盟兼比利時大使」。

吳志中寫道，「台灣大使謝志偉馳騁德國多年，終於載譽歸國！歡迎！ Herzlich Willkommen! Bienvenue !」

外交人事上月底傳異動，駐德將滿9年任期的代表謝志偉將轉任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳將於離任。

謝志偉日前在臉書發文聲援民進黨立委沈伯洋時，一段「我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授。一定要的，因為其他的，還在安排中」，也似乎預留伏筆。

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行...

明年度預算出爐！外交部要花超過10億元製作晶片護照

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍後，一度影響外交部領事事務局印製護照業務，根據領務局明年度預算，政府將花費超過10億元製...

北檢起訴超思案等3人 徐巧芯批：大案小辦、高官沒事

北檢今起訴超思案中負責人秦語喬、吳諭非共3人，國民黨立委徐巧芯批評，這根本大案小辦，起訴吳姓母女及一個小公務人員，難道沒...

追加預算案出委員會…晚間8時夜戰協商 賴士葆目標刪減100億

今年度追加減預算討論多時，立法院財政聯席委員會今逐案審查，當中有共識可刪減的部分將近20億元，沒共識先保留的部分則大約8...

