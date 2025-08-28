快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

北檢起訴超思案等3人 徐巧芯批：大案小辦、高官沒事

聯合報／ 記者李成蔭屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

北檢今起訴超思案中負責人秦語喬、吳諭非共3人，國民黨立委徐巧芯批評，這根本大案小辦，起訴吳姓母女及一個小公務人員，難道沒有上級長官監督不力問題？且花了那麼多時間才起訴；國民黨立委賴士葆也質疑，沒有用貪瀆來辦，且其他官員都逃掉沒事了？

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案歷經2年，認定超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款共6085萬1457元，檢方今偵查終結，依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳諭非、秦語喬、畜產會前專員吳俊達。

「根本大案小辦」徐巧芯批評，事件爆發時還在當農委會主委的陳吉仲，面對超思受各界質疑、畜產會遭人檢舉時，卻還選擇力挺，並沒有啟動內部政風調查等公務調查機制，不但背書合法合規，甚至找人來告她，告了很多人。

徐巧芯抨擊，檢方現在用詐欺等罪來辦，這是用最小罪行來辦，而且是推給其中一個小小公務員，這當中難道沒涉及到更上級長官監督不力？有關超思公文由誰核准的？這有沒有責任？卻只針對吳姓母女及一個小公務人員。

徐巧芯還說，其實事件之初，就已經查到報關行進貨情況，後來國民黨立委張智倫也一同質詢，過了一年以上，到現在花這麼久時間，才有起訴，還是針對小人物，高官就沒有問題。

國民黨立委賴士葆也說，沒有用貪瀆來辦，而且就處理一個小專員，層級太低，農業部及畜產會等其他官員都逃掉、都沒事，跟外界期待落差很大。

超思負責人秦語喬女兒吳諭非。圖／聯合報系資料照片
超思負責人秦語喬女兒吳諭非。圖／聯合報系資料照片

