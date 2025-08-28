快訊

追加預算案出委員會…晚間8時夜戰協商 賴士葆目標刪減100億

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，今審查114年度中央政府總預算追加預算案。記者黃義書／攝影
今年度追加減預算討論多時，立法院財政聯席委員會今逐案審查，當中有共識可刪減的部分將近20億元，沒共識先保留的部分則大約80億元，該案出委員會。主持會議的國民黨籍財政委員會召委賴士葆表示，晚上8時會朝野協商，希望能將沒道理的項目大約100億元左右刪減，將這些錢留在國庫。

立法院今下午聯席審查114年度中央政府總預算追加預算案，共104案逐案審查，當中有爭議部分就先保留，不過也有官員極力爭取，盼能別砍太多追加預算，但立委也有所堅持，由於案件數多，時間也緊迫，大多有爭議就保留，或由主席賴士葆裁示，盡速通過；該案順利出委員會，相關說明報告也會送晚間8時的朝野黨團協商。

賴士葆說明，目前情況來看，在委員會大概刪減10億元以上，接近20億元，這些是有共識的，就是官員願意讓立院砍的，包含機密預算中，外交部分3億元也砍了一半，國防部分4500多萬也砍了一半左右，加起來就快2億元，還算順利。保留要表決的大概會有80億元以上，不行就表決，接近他希望最少100億元可以留在國庫。

賴士葆表示，其實很多要刪除的項目是因為沒有道理，比如中選會的追加預算，第二預備金都用完了，都有錢，為什麼還要追加預算？15億元就全部砍掉；媒體廣宣4億多元刪掉，也是有道理的。

