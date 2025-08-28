聽新聞
0:00 / 0:00
追加預算案出委員會…晚間8時夜戰協商 賴士葆目標刪減100億
今年度追加減預算討論多時，立法院財政聯席委員會今逐案審查，當中有共識可刪減的部分將近20億元，沒共識先保留的部分則大約80億元，該案出委員會。主持會議的國民黨籍財政委員會召委賴士葆表示，晚上8時會朝野協商，希望能將沒道理的項目大約100億元左右刪減，將這些錢留在國庫。
立法院今下午聯席審查114年度中央政府總預算追加預算案，共104案逐案審查，當中有爭議部分就先保留，不過也有官員極力爭取，盼能別砍太多追加預算，但立委也有所堅持，由於案件數多，時間也緊迫，大多有爭議就保留，或由主席賴士葆裁示，盡速通過；該案順利出委員會，相關說明報告也會送晚間8時的朝野黨團協商。
賴士葆說明，目前情況來看，在委員會大概刪減10億元以上，接近20億元，這些是有共識的，就是官員願意讓立院砍的，包含機密預算中，外交部分3億元也砍了一半，國防部分4500多萬也砍了一半左右，加起來就快2億元，還算順利。保留要表決的大概會有80億元以上，不行就表決，接近他希望最少100億元可以留在國庫。
賴士葆表示，其實很多要刪除的項目是因為沒有道理，比如中選會的追加預算，第二預備金都用完了，都有錢，為什麼還要追加預算？15億元就全部砍掉；媒體廣宣4億多元刪掉，也是有道理的。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言