林佳龍力推台菲關係進展 台美共組經貿團訪菲實現「第三地合作」

在菲律賓與中國大陸在南海屢爆衝突，區域情勢持續緊張之際，菲國媒體披露，外交部長林佳龍近日率領台灣產業代表團低調訪問菲律賓，推動「榮邦計畫」中「台菲經濟走廊」合作布局，儘管行程遭遇中方抗議和阻撓，但涉外官員強調，在菲中關係蒙塵的時刻，台美共組經貿團訪菲，不僅是凸顯台菲互動升溫，也展現台灣嵌入美日印太戰略框架的企圖。

對於媒體報導林佳龍正訪問菲律賓，菲國外交部長拉薩羅（Maria Theresa Lazaro）並未證實，但強調「菲國人民與台灣人民間有著長期的聯繫，並持續從中受益」。同時，菲國參議員杜爾福（Erwin Tulfo）指出，中國大陸騷擾菲律賓海巡、海軍及漁民，未給予菲律賓相對的尊重，呼籲菲國外交部重新檢視「一中政策」立場。

涉外官員指出，今年適逢菲中建交50周年，但菲國政府對相關活動卻刻意低調，並未大肆慶祝，反襯出菲中關係因南海爭端而蒙上陰影。不僅從菲中互動隱約可見官方關係「質變」跡象，根據菲國民調機構OCTA Research近期公布的民意調查，高達85%菲律賓民眾表示不信任大陸、74%民眾直指大陸是菲律賓的最大威脅，而主因正是中國大陸在南海具侵略性的行為。

官員表示，相較中國大陸屢屢破壞以規則為基礎的國際秩序，台菲雙邊互動在善意堆疊下持續加溫，菲律賓政府今年4月公告放寬對台官方交流限制，並於今年7月起對台灣護照旅客開放14天免簽；今年5月立委也意外揭露財政部長莊翠雲曾赴菲低調簽署《避免雙重課稅協定》（ADTA），奠定深化合作的制度基礎。

官員說明，此次訪菲的台灣產業考察團，是為推動「榮邦計畫」下「台菲經濟走廊」的合作，並實踐台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」精神，由國經協會和美台商會（USTBC）共同組團，並集結電電公會、SEMI國際半導體產業協會及全國創新創業總會等公協會代表參與，邀請包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等產業代表，共同訪問菲律賓蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，全方位評估菲律賓的投資與合作契機。

官員表示，台灣是菲律賓前十大貿易夥伴，此次產業考察團獲菲國政府高度重視，行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並拜會菲國基地轉換暨發展署（BCDA），展現台灣積極透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計畫，融入美日印太戰略框架及供應鏈的布局。官員進一步指出，在林佳龍力推下，行政院經濟外交工作小組去年已成立「台菲專案小組」，統整各部會資源共同協調對菲政策，除推進ADTA外，也著手推動「大南方新矽谷」連結菲律賓北呂宋島，強化台菲在港務、航運、新能源及半導體產業的合作鏈結。

官員指出，台菲經濟結構高度互補，拜登政府時期已將菲律賓納入美國《晶片法案》（CHIPS Act）中國際技術安全與創新（ITSI）基金的夥伴國家之一，林佳龍期待藉「經濟外交」深化台菲在半導體、AI、智慧農業及新能源領域的合作，發揮台灣在半導體和智慧製造的技術優勢及菲律賓的人才與勞動力資源，強化彼此的供應鏈安全與區域經濟韌性，共同支撐「非紅供應鏈」，並在民主同盟的架構下抵禦中國大陸在區域內的擴張意圖。

官員也提到，台灣與菲律賓同屬第一島鏈，兩國在經貿、科技或民間交流互動熱絡，林佳龍上任後積極推動台菲關係進展，更在外交部大廳增設菲律賓等印太友盟國家國旗，盼在既有12個邦交國基礎上，進一步納入G7、第一島鏈與印太區域國家，建構「總合外交雙 12」的戰略新圖像。近年來，包括總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）、前外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等菲國政府高層官員，亦多次在國際場合重申對台海和平穩定的重視及支持，凸顯台菲「同盟外交」的重要性。

官員表示，早有預期大陸將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍低調訪問的行程，藉此對菲律賓政府施壓。然而，此次由台美共同組團訪菲推動「第三地合作」契機，不僅是台菲經貿合作的重要里程碑，也象徵台灣拓展外交空間、深化與菲律賓戰略夥伴關係的重大突破。

