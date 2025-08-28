火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的劍拔弩張，針對在野黨提案凍結經濟部預算，民眾黨團總召黃國昌也釋出善意，就連擔任會議主席的韓國瑜也直呼「心中一股暖流」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨天審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，新台幣600億元一毛未刪，全案預計在明天院會三讀通過。

韓國瑜下午召集黨團協商，處理朝野立委保留提案。針對民眾黨團提案凍結經濟部「電力系統」102億元，經濟部在1個月內提出專案報告，「經同意後始得動支」。黃國昌在會中表示，特別預算一毛未刪，在野黨也願意釋出善意，安排專案報告比較累，他也同意改為書面報告。

不過，黃國昌也說，行政部門必須注意對待立法院的方式，書面報告不是官樣文字貼一貼就算了，民眾黨團並未刪減預算而是凍結10%，屆時看完報告認為合理就能解凍，而如果台電能夠做出承諾，從設計規劃到執行完畢，全案能夠在今年底執行完成，「10%都不用凍結。」

柯建銘回應，公共工程有規劃、設計及施工等既定程序，台電絕對不是外行人，只是看事情的角度不同，「102億元不可能一天完成」，全案先規劃再設計，也有既定作業流程，只要有錢就能安心去做，也不是拿到錢就花光，希望按照流程進行並拿掉「經同意」等字眼。

聽完柯建銘的發言，黃國昌也有感而發，直言柯總召最近很辛苦，總是要給予一點溫暖，「難得看到他這麼慈眉善目、理性討論問題，我們就同意把『經同意』的字眼刪掉，只要交書面報告來就好。」

擔任會議主席的韓國瑜直呼，這是很大的變化，聽完柯建銘跟黃國昌的發言，心中一股暖流，「我們就把『經同意』刪掉，專案改成書面報告。」

