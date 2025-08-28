快訊

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

聯合報／ 林雍琁 王彥鈞 何柔嫺 台北即時報導
蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，衛福部次長呂建德直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金，非把錢花在刀口上，是「肉桶立法」。記者王彥鈞／攝影
蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，衛福部次長呂建德直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金，非把錢花在刀口上，是「肉桶立法」。記者王彥鈞／攝影

新版財劃法上路，行政院日前稱雖有違法之虞，但仍按該法編列明年度總預算，其中因地方統籌分配款增加，中央認為地方在部分項目上應多負責任，因而主計總處認定，一般性補助款可於「總額不變」的情況下針對個別縣市進行調整，為此台北市長蔣萬安今(28日)上午於行政院院會上發難，強調憂心中央政府一般性補助差別待遇，甚至「重綠輕藍」。

針對蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，行政院於院會後記者會邀相關部會進行說明，其中衛福部次長呂建德強調地方統籌分配款「拿得多就要多負責任」，呂更直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金的政策，非把錢花在刀口上，是為了選票的「肉桶立法」。

呂建德進一步說，關於兒虐的稽查中，北市府三年才稽查一次，針對社安網的補助北市府該多盡一點心力，把錢花在刀口上，而非肉桶立法，「不要得了便宜還賣一種東西」。

針對呂建德的說法，台北市副發言人蔡畹鎣表示，三年稽查一次完全不是事實，且台北市教育局早就說明得很清楚，呂次長在已知的情況下還要加重造謠、抹黑基層，絲毫沒有一個中央部會次長應有的建設性與道德，北市府要求呂次長公開向每年稽查逾千次的北市基層同仁道歉。

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行...

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

新版財劃法上路，行政院日前稱雖有違法之虞，但仍按該法編列明年度總預算，其中因地方統籌分配款增加，中央認為地方在部分項目上...

挺過惡罷被叮嚀「不要贏筊又贏話」藍黨團路線改變中？

兩波大罷免終於落幕，藍營立委以31：0完封罷團，國民黨立委獲得無敵星星、滿血回歸後，本周馬不停蹄一口氣處理行政院追加預算案、災後重建預算、因應關稅韌性條例以及貨物稅條例4大案，形同大罷免後緊急「回防」民生經濟戰場，而未來黨團路線，仍待新任黨主席拍板。

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

朝野立委所提「人工智慧基本法」已經立法院委員會完成初審，行政院會今天通過院版草案，明定人工智慧研發與應用的基本原則外，也...

普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

為普發現金1萬元，行政院在追加預算中，編列10億元作為支應發放作業費。資深媒體人趙少康今表示，民進黨立委與很多青鳥不是說...

