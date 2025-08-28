聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖
新版財劃法上路，行政院日前稱雖有違法之虞，但仍按該法編列明年度總預算，其中因地方統籌分配款增加，中央認為地方在部分項目上應多負責任，因而主計總處認定，一般性補助款可於「總額不變」的情況下針對個別縣市進行調整，為此台北市長蔣萬安今(28日)上午於行政院院會上發難，強調憂心中央政府一般性補助差別待遇，甚至「重綠輕藍」。
針對蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，行政院於院會後記者會邀相關部會進行說明，其中衛福部次長呂建德強調地方統籌分配款「拿得多就要多負責任」，呂更直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金的政策，非把錢花在刀口上，是為了選票的「肉桶立法」。
呂建德進一步說，關於兒虐的稽查中，北市府三年才稽查一次，針對社安網的補助北市府該多盡一點心力，把錢花在刀口上，而非肉桶立法，「不要得了便宜還賣一種東西」。
針對呂建德的說法，台北市副發言人蔡畹鎣表示，三年稽查一次完全不是事實，且台北市教育局早就說明得很清楚，呂次長在已知的情況下還要加重造謠、抹黑基層，絲毫沒有一個中央部會次長應有的建設性與道德，北市府要求呂次長公開向每年稽查逾千次的北市基層同仁道歉。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言