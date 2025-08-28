民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成
國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行的好朋友，感恩所有黨務主管、青年幹部的辛勞付出，更要謝謝支持者們全力相挺，成果是屬於大家的。
朱立倫說，四年前就提出「年輕化」、「內造化」、「輕量化」、「國際化」、「贏選舉」、「穩兩岸」的黨務改革主張，在大家團結努力，在缺乏資源的狀況之下，戮力前行，逐步達成目標。
朱立倫指出，尤其培養出各縣市的年輕戰將，各個戰力有目共睹；贏回15個縣市首長，推出有利民生的各項政策，勤政努力，沒有一絲懈怠；重回國會最大黨，年輕有戰力的黨團提出各項民生法案，民眾有感；重回華府設立駐美代表處，國民黨積極與國際接軌。
朱立倫強調，黨務改革扁平化、輕量化、內造化，年輕化，接軌民意，讓社群文宣，符合台灣中間選民的民意期待；國民黨主張兩岸穩定、區域和平的決心，不走偏鋒。堅持在各項國會法案，藍白合作，福國利民。
朱立倫表示，「這是我們各縣市的首長、民代、支持者，黨務同仁，一起達成的亮眼成績單。我們要更加努力，讓國民黨持續成為人民好感的第一品牌。」
朱立倫總結，「我們衷心謝謝大家的付出與辛勞，但絕對不會以此自滿，在執政團隊紛亂之際，我們會繼續站穩監督的角色。國民黨必須走正確的路，必須與台灣主流民意相結合。團結努力繼續作戰。」
