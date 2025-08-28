快訊

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過「人工智慧基本法」草案。圖／行政院提供
行政院會今天通過「人工智慧基本法」草案。圖／行政院提供

朝野立委所提「人工智慧基本法」已經立法院委員會完成初審，行政院會今天通過院版草案，明定人工智慧研發與應用的基本原則外，也規範避免人工智慧應用造成違法、不必要蒐集個資，並要求政府積極推動研發、應用及基礎建設，辦理相關產業補助、委託、出資、獎勵、輔導，抑或是提供租稅等財政優惠。

數發部次長林宜敬說明，AI跟所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。

「人工智慧基本法」草案原由國科會提出，考量AI應用涉及國安與高風險AI管理，改由數發部整理後再送政院審查。行政院長卓榮泰指出，草案確立人工智慧研發、應用與治理的基本原則，鼓勵技術創新並與國際接軌為主軸，兼顧智財權與個資保護，打造台灣成為人工智慧島。

數發部指出，人工智慧基本法草案立足「鼓勵創新、兼顧人權」，揭示永續性、人類自主性、隱私保護及資料治理、安全性、透明性及可解釋性、公平性、可問責性等7大基本原則，並有創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等4大推動重點。

針對「鼓勵創新面向」，數發部說明，將推動研發應用獎補助、財政優惠措施，以及公私協力國際合作，並促進資料開放、可利用，也將投入AI人才培育、提升國民素養教育，同時建立AI研發及應用服務的創新實驗環境，針對實際落地應用前的學術研究，鬆綁限制，確保研究彈性。

對於「兼顧人權」，數發部表示，將推動風險分類，建立高風險AI應用責任與救濟機制，設立AI評估驗證工具方法，強化人為可控性，避免AI應用違法情事，同時保障勞工權益輔導就業，保障個資隱私，提升文化價值保障智財。

根據數發部報告，政府推動AI產業發展，全面提升台灣競爭力，無論在算力、資料、人才、行銷及資金上都有著墨，而推動基本法，將引領相關法令機制調適 打造完整AI生態系，同時維護人民權益 ，創造更加智慧、安全且永續的數位社會。

