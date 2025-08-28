普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

為普發現金1萬元，行政院在追加預算中，編列10億元作為支應發放作業費。資深媒體人趙少康今表示，民進黨立委與很多青鳥不是說不領普發現金1萬元，若他們不領就夠作業費，應履行諾言，還是又要領？

趙少康質疑，以前普發現金6千元，作業費僅3億元，現在普發1萬元，人口數差不多，程序還是一樣的發，怎麼作業費增加？很奇怪，原來怎麼算人口的，現在又怎麼算？不是說有成千上萬的青鳥，那就不要領就好了，作業費錢就夠了。

針對內閣改組，趙少康表示，國內有40幾個部會，部長加次長合計起碼120、130人，這次內閣改組16人，不算新成立的運動部4人，部長加主委不過換了5人，「這是小打小鬧的小風吹」，弄半天換湯不換藥，換掉的都是偏技術型的部會。

趙少康點名外界關注且爭議的內政部長、教育部長、法務部長，他認為，主管內政攸關對兩岸、陸配等的態度；主管教育會管到人家的腦袋、思想，搞新的史觀；主管法務就攸關政黨立場，是否「對綠大案小辦、對藍小案大辦」，這些部長都沒動，顯示整個賴清德總統、行政院長卓榮泰政府維持一貫的意識形態治國的強硬作風，他懷疑對朝野、兩岸、國際有什麼幫助。

