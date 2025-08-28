快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
資深媒體人趙少康。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人趙少康。圖／聯合報系資料照片

普發現金1萬元，行政院在追加預算中，編列10億元作為支應發放作業費。資深媒體人趙少康今表示，民進黨立委與很多青鳥不是說不領普發現金1萬元，若他們不領就夠作業費，應履行諾言，還是又要領？

趙少康質疑，以前普發現金6千元，作業費僅3億元，現在普發1萬元，人口數差不多，程序還是一樣的發，怎麼作業費增加？很奇怪，原來怎麼算人口的，現在又怎麼算？不是說有成千上萬的青鳥，那就不要領就好了，作業費錢就夠了。

針對內閣改組，趙少康表示，國內有40幾個部會，部長加次長合計起碼120、130人，這次內閣改組16人，不算新成立的運動部4人，部長加主委不過換了5人，「這是小打小鬧的小風吹」，弄半天換湯不換藥，換掉的都是偏技術型的部會。

趙少康點名外界關注且爭議的內政部長、教育部長、法務部長，他認為，主管內政攸關對兩岸、陸配等的態度；主管教育會管到人家的腦袋、思想，搞新的史觀；主管法務就攸關政黨立場，是否「對綠大案小辦、對藍小案大辦」，這些部長都沒動，顯示整個賴清德總統、行政院長卓榮泰政府維持一貫的意識形態治國的強硬作風，他懷疑對朝野、兩岸、國際有什麼幫助。

青鳥 趙少康 普發一萬 普發現金

延伸閱讀

批改組換湯不換藥 趙少康：小打小鬧的內閣小風吹

綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通

是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

相關新聞

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行...

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

新版財劃法上路，行政院日前稱雖有違法之虞，但仍按該法編列明年度總預算，其中因地方統籌分配款增加，中央認為地方在部分項目上...

挺過惡罷被叮嚀「不要贏筊又贏話」藍黨團路線改變中？

兩波大罷免終於落幕，藍營立委以31：0完封罷團，國民黨立委獲得無敵星星、滿血回歸後，本周馬不停蹄一口氣處理行政院追加預算案、災後重建預算、因應關稅韌性條例以及貨物稅條例4大案，形同大罷免後緊急「回防」民生經濟戰場，而未來黨團路線，仍待新任黨主席拍板。

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

朝野立委所提「人工智慧基本法」已經立法院委員會完成初審，行政院會今天通過院版草案，明定人工智慧研發與應用的基本原則外，也...

普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

為普發現金1萬元，行政院在追加預算中，編列10億元作為支應發放作業費。資深媒體人趙少康今表示，民進黨立委與很多青鳥不是說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。