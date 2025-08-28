駐瑞典代表投書媒體：籲國際反制中國 為台灣開啟聯合國大門

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩28日專電

瑞典代表谷瑞生投書當地媒體，呼籲國際社會採取積極作為，反制中華人民共和國的惡意行徑，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為台灣開啟聯合國及其專門機構之大門。

第80屆「聯合國大會」（UNGA）訂於9月9日開議，第42屆「國際民航組織」（ICAO）大會訂於9月23日至10月3日舉行，為呼籲瑞典各界正視中國惡意扭曲聯大第2758號決議之謬誤，並呼籲支持台灣有意義參與ICAO等國際組織，駐瑞典代表谷瑞生投書當地知名報社「北博滕信使報」（Norrbottens-Kuriren）並於本年8月27日以「為台灣開啟聯合國的大門」（Öppna dörren till FN för Taiwan）為題全文刊登。

將於9月9日召開的聯合國大會（聯大UNGA）主題為「美好同行：攜手團結八十載，致力和平、發展與人權」。然而，諷刺的是，中華民國（台灣）2300萬人民，至今仍被排除於聯合國及其專門機構之外。中華民國自1912年建國以來持續存在。1949年，中國共產黨叛亂並建立中華人民共和國（PRC），迫使中華民國政府在國共內戰失利後退守台灣。

1971年，聯大第2758號決議，導致中華民國（台灣）被迫退出聯合國，其代表席位被中華人民共和國取而代之。然而，該決議僅處理中國在聯合國之代表權，既未宣告台灣屬於中華人民共和國，亦未賦予中華人民共和國代表台灣之權利。

中華人民共和國持續扭曲操弄聯大第2758號決議，對其他會員國施以政治壓力，迫其接受錯誤論述。此舉不僅侵害主權國家自主決定與台灣交往之權利，也阻礙台灣參與國際組織，並試圖改變台海現狀，已引起理念相近國家的高度關切。

今年4月2日，歐洲議會通過決議，強力譴責中國對台灣持續軍事挑釁，以及刻意扭曲聯大第2758號決議，阻擋台灣有意義之國際參與。同年4月23日，美國在聯合國安全理事會中，嚴正譴責中國誤用聯大第2758號決議以孤立台灣，並重申該決議並不排除台灣在聯合國體系及其他多邊論壇之參與。

此外，自去年以來，荷蘭眾議院、英國國會、加拿大眾議院、比利時眾議院、捷克參議院及美國眾議院均相繼通過決議，明確指出聯大第2758號決議並未確認中國對台灣的主權。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）亦在國會聲明，聯大第2758號決議「沒有解決台灣代表可否以其他方式參與國際事務的問題。瑞典政府支持台灣有意義參與國際組織」。瑞典2024年與2025年的外交政策聲明亦強調：「中國對台行為令人擔憂，武力威脅不可接受。」

儘管台灣的醫療體系在2025年已連續7年排名全球第1，且桃園國際機場於2024年在國際旅客吞吐量排名全球第13、航空貨運排名全球第10，台灣至今仍未獲世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）觀察員地位。此乃中國結合法律戰與國際孤立多元策略所致。更嚴峻的是，台灣公民甚至不得進入聯合國大樓，亦無法參與有關永續發展目標（SDGs）的會議與機制。

谷瑞生於文末呼籲中華人民共和國正視事實：中華民國（台灣）確實存在，台灣是中華民國，而非屬中華人民共和國。唯有台灣民選政府能在國際場合代表台灣人民。最後，敦促國際社會採取積極作為，反制中華人民共和國的惡意行徑，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為台灣開啟聯合國及其專門機構之大門。

「北博滕信使報」於1861年創刊，報社總部位於瑞典最北部北博滕省首府呂勒奧（Lulea），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，「北博滕信使報」每日紙本報紙及網站觸及約64000人次。

瑞典 聯合國 兩岸關係 2758號決議

