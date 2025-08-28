補助款之爭 蔣萬安當面提醒卓榮泰：政院勿親疏遠近成「肉桶政治」

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安上午赴行政院會，提醒院長卓榮泰，主計總處的「擴張解釋」可能會引起政治風暴，且補助款分配方式改制，大傷公平性，應該公正公開，避免外界覺得行政院親疏遠近，成為政治學上所說的「肉桶政治」。

據指出，卓榮泰也回應，請在座的市長們「放心」，強調行政院絕對不會有政治考量，並表示過去一年當中，各地方政府無論哪個黨派，重要來跟行政院談，沒有一項不同意。

蔣萬安上午和新北、桃園、台中等副市長參加行政院會，針對地方一般性補助款爭議，表達地方政府訴求，但主計總處也堅持立場，似乎無交集和結論，經40分鐘討論後，行政院卓院長以時間不夠為由停止，強調地方政府「放心」但也要「體恤中央」。

蔣萬安認為，依照財劃法的條文，請行政院維持一般補助款的分配方式，不能以「總額不變」的片面說法去改動現有的分配公式」台北市為例，今天就送出總預算，各縣市政府都面臨到「收入不確定，根本談不上量入為出。」

他也請「卓院長三思」，指出本來有好好的算式不用，卻給中央政府更多的任意性，要如何說服民眾，應該公正公開，且這樣的形象，對最近已經歷經震盪的行政院不好；他也說，如果地方政府全面檢討這些中央請客、地方買單的政策，難道中央沒想過這種對立局面會造成施政全面癱瘓的局面？

新北市副市長朱惕之也表示，未來變層層核轉、層層申請、層層執行，對中央與地方執行效率大打折扣，卓院長則回應，要求主計總處與各部會要將流程設計精簡、不要造成地方麻煩。

另外，針對中央指台北多拿400億，蔣萬安在二次發言中指出，完整事實是，地方總共該拿到的統籌、一般性和計畫性3種補助款項加總，台北在這幾年都是六都末段班，今年更是六都倒數第二，比六都平均加總少拿100多億。

蔣萬安認為，中央規則不明，已經造成地方政府困擾，台北今天送預算已等不及，「相信行政院主計總處不會是只針對台北市」補助辦法將取消教育、社福以及基本設施法定優先補助項目，會造成嚴重衝擊。

蔣萬安也表達，主計總處改申請制「形同地方政府獲得補助金額多寡，均由中央相關部會決定」以及擴大解讀，已經違背財劃法第30條第3項條文規定與立法理由「保障地方政府獲配一般性補助款水準，中央政府給地方政府一般性補助款金額，至少維持本次修法前的水準」。

