補助款之爭 蔣萬安當面提醒卓榮泰：政院勿親疏遠近成「肉桶政治」

聯合報／ 記者楊正海葉德正／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席行政院院會，蔣萬安出席院會前再抨擊行政院，一般補助款重演前瞻計畫特別預算重綠輕藍，以總額不變的做法藉此砍個別政府一般性補助，他不能接受。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天出席行政院院會，蔣萬安出席院會前再抨擊行政院，一般補助款重演前瞻計畫特別預算重綠輕藍，以總額不變的做法藉此砍個別政府一般性補助，他不能接受。記者潘俊宏／攝影

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安上午赴行政院會，提醒院長卓榮泰，主計總處的「擴張解釋」可能會引起政治風暴，且補助款分配方式改制，大傷公平性，應該公正公開，避免外界覺得行政院親疏遠近，成為政治學上所說的「肉桶政治」。

據指出，卓榮泰也回應，請在座的市長們「放心」，強調行政院絕對不會有政治考量，並表示過去一年當中，各地方政府無論哪個黨派，重要來跟行政院談，沒有一項不同意。

蔣萬安上午和新北、桃園、台中等副市長參加行政院會，針對地方一般性補助款爭議，表達地方政府訴求，但主計總處也堅持立場，似乎無交集和結論，經40分鐘討論後，行政院卓院長以時間不夠為由停止，強調地方政府「放心」但也要「體恤中央」。

蔣萬安認為，依照財劃法的條文，請行政院維持一般補助款的分配方式，不能以「總額不變」的片面說法去改動現有的分配公式」台北市為例，今天就送出總預算，各縣市政府都面臨到「收入不確定，根本談不上量入為出。」

他也請「卓院長三思」，指出本來有好好的算式不用，卻給中央政府更多的任意性，要如何說服民眾，應該公正公開，且這樣的形象，對最近已經歷經震盪的行政院不好；他也說，如果地方政府全面檢討這些中央請客、地方買單的政策，難道中央沒想過這種對立局面會造成施政全面癱瘓的局面？

新北市副市長朱惕之也表示，未來變層層核轉、層層申請、層層執行，對中央與地方執行效率大打折扣，卓院長則回應，要求主計總處與各部會要將流程設計精簡、不要造成地方麻煩。

另外，針對中央指台北多拿400億，蔣萬安在二次發言中指出，完整事實是，地方總共該拿到的統籌、一般性和計畫性3種補助款項加總，台北在這幾年都是六都末段班，今年更是六都倒數第二，比六都平均加總少拿100多億。

蔣萬安認為，中央規則不明，已經造成地方政府困擾，台北今天送預算已等不及，「相信行政院主計總處不會是只針對台北市」補助辦法將取消教育、社福以及基本設施法定優先補助項目，會造成嚴重衝擊。

蔣萬安也表達，主計總處改申請制「形同地方政府獲得補助金額多寡，均由中央相關部會決定」以及擴大解讀，已經違背財劃法第30條第3項條文規定與立法理由「保障地方政府獲配一般性補助款水準，中央政府給地方政府一般性補助款金額，至少維持本次修法前的水準」。

行政院 補助款 蔣萬安 卓榮泰

延伸閱讀

蔣萬安批一般補助款申請制 衛福部次長酸：北市長照布建敬陪末座

卓榮泰：因應新版財劃法3調整 校園電費回歸地方

回應蔣萬安 卓榮泰：地方申請案或計畫型補助 絕無政治考量

蔣萬安不滿中央裝冷氣地方繳電費 主計長：統籌多了絕對有錢

相關新聞

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委不見往日的...

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

國民黨主席朱立倫今日表示，長期追蹤國內政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。感謝一路以來，並肩同行...

影／蔣萬安槓中央…憂一般補助款重綠輕藍 衛福部嗆：肉桶立法得便宜賣乖

新版財劃法上路，行政院日前稱雖有違法之虞，但仍按該法編列明年度總預算，其中因地方統籌分配款增加，中央認為地方在部分項目上...

挺過惡罷被叮嚀「不要贏筊又贏話」藍黨團路線改變中？

兩波大罷免終於落幕，藍營立委以31：0完封罷團，國民黨立委獲得無敵星星、滿血回歸後，本周馬不停蹄一口氣處理行政院追加預算案、災後重建預算、因應關稅韌性條例以及貨物稅條例4大案，形同大罷免後緊急「回防」民生經濟戰場，而未來黨團路線，仍待新任黨主席拍板。

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

朝野立委所提「人工智慧基本法」已經立法院委員會完成初審，行政院會今天通過院版草案，明定人工智慧研發與應用的基本原則外，也...

普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

為普發現金1萬元，行政院在追加預算中，編列10億元作為支應發放作業費。資深媒體人趙少康今表示，民進黨立委與很多青鳥不是說...

