批中央亂刪地方補助 國民黨：4縣市一致反對

國民黨今下午透過臉書發文表示，行政院會上周宣布自明年起將刪除校園電價補助，還企圖將依法計算、公開透明的一般性補助款，改為由各部會審查的計畫補助。台北市長蔣萬安率先轟中央亂刪補助，指出此舉不僅違反「財政收支劃分法」，更有黑箱疑慮。北市府嚴正表達地方立場，堅定捍衛民眾權益。

國民黨表示，依財畫法第30條、「地方制度法」第69條規定，中央對地方之一般性補助款，主要用於教育、社福及基礎建設。113年12月修法時已明訂：「一般性補助款不得少於修法前一年度水準」，目的就是保障地方財源穩定。因此，115年度補助應依公式計算，不得任意刪減或改成部會審查。主計總處將「總額不變」解讀為可以砍個別縣市，明顯與立法意旨相違。

國民黨強調，四都一致反對中央亂刪地方補助。台北市，法律明文規定是「地方補助款不得減少」，不是中央隨意解釋的「總額不變」；新北市，批評中央將責任轉嫁地方，把中央本應全額負擔的補助改為地方自籌；桃園市，補助刪減直接衝擊弱勢家庭、校園安全與建設，新法尚未上路，中央卻先砍既定計畫；台中市，市府預計送出的年度預算編列受影響，中央應將補助分配公式化。

國民黨呼籲，中央必須依法執行，不得擅自曲解財畫法的明文規範，所有已核定計畫不得溯及既往，政策應有穩定性與信賴基礎。同時，補助分配機制必須公開透明，不能淪為黑箱操作，侵害地方財權與人民權益。

