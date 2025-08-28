詐領6千萬超思案起訴 黃國昌：綠色高官全數安全下莊「黨證無敵」

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，偵查終結起訴主嫌吳諭非、超思負責人秦語喬及時任畜產會專員吳俊達。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，超思弊案詐領超過6000萬元，結果綠色高官全數安全下莊，再次告訴全體國人「黨證無敵」，仍舊只有被當盤子的納稅人倒楣。

台北地檢署偵辦超思案近2年，今天依照詐欺取財等罪起訴吳諭非等3人，黃國昌稍早在臉書發文指出，超思弊案拖了超過2年，北檢終於對吳諭非、秦語喬及吳俊達提起公訴，至於前農委會主委陳吉仲、時任中央畜產會林聰賢等一眾綠色高官則全數簽結、安全下莊。

黃國昌直言，台北地檢署為民進黨高官築起厚厚的防火牆，從超思案的起訴對象早已表露無遺，否則不法利益超過6000萬元的弊案，豈是吳諭非、秦語喬母女及畜產會專員就可以隻手遮天，如此可笑的結果，再次告訴全體國人「黨證無敵」，更是對司法公正的踐踏，最後仍舊只有被當盤子的納稅人倒楣。

超思負責人秦語喬女兒吳諭非。圖／聯合報系資料照片

商品推薦