賴總統：只要對等、尊嚴 台灣樂意與中國大陸交流合作

賴清德總統28日表示，未來台灣將透過展現維護區域和平的決心、加強與邦交國的合作、以及透過APPU平台強化與亞洲各國合作等三項行動，共同促進亞太區域和平。只要對等、尊嚴，台灣樂意與大陸交流合作，促進兩岸和平共榮。

賴總統上午出席「第53屆『亞洲太平洋國會議員聯合會』（APPU）開幕典禮」，包括立法院長韓國瑜、外交部次長葛葆萱、立法院副院長江啟臣等，皆出席活動。

賴總統提到，APPU的前身為「亞洲國會議員聯合會」（APU），由日本前首相岸信介在1965年倡議創辦成立，今年已邁入第60年，台灣能主持此一歷史性年會，深感榮幸。

他感謝韓國瑜、江啟臣與朝野各黨派委員承擔此重責大任，以及APPU多年來讓各國國會議員透過這個平台，進行國會外交與交流合作，促進亞洲繁榮與進步。

賴總統指出，今年APPU的主題是「亞太區域社會韌性強化與國會合作」，特別聚焦於經濟永續發展、社會韌性強化及進行各項議題合作，這些都符合我國發展需求，也是當前亞洲區域非常重要的項目。

賴總統說，尤其亞太區域共同面臨包括2000年SARS及2020年COVID-19疫情，氣候變遷及地緣政治變化等挑戰，因此如何在APPU這個平台上強化各國合作非常重要。

賴總統表示，台灣將採取三項行動與各國合作。第一，台灣會展現維護區域和平的決心。國際社會已有共識，台海和平穩定是印太區域安全與繁榮的必要因素，台灣不僅有責任守護自身國家安全，也有義務捍衛區域的和平穩定。

賴總統直言，因此台灣將採取「和平四大支柱行動方案」，首先是強化國防力量，明年台灣的國防預算將達GDP 3%以上，預期在2030年前比照北約的標準，國防預算占GDP達5%以上。

賴總統說，其次是強化經濟韌性，讓台灣企業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，2010年台灣對中國大陸投資占對外投資的83.8%，去(2024)年已降至約7%，台灣當前的投資標的轉為日本、美國及歐洲等地。

他表示，接著要強化與各國的合作，秉持民主、自由、人權的精神，肩並肩共同發揮嚇阻力量，以實力達到和平；最後，只要對等、尊嚴，台灣樂意與大陸交流合作，促進兩岸和平共榮。

賴總統接著提到，第二項行動是加強與邦交國的各項合作。去年曾拜訪吐瓦魯國、馬紹爾群島共和國及帛琉共和國等三個邦交國，感謝三個邦交國的總統、總理與國會在去年訪問時給予的熱烈歡迎，並見證台灣與邦交國在氣候變遷方面的密切合作。

他強調，未來也將結合日本、美國、澳洲、亞洲地區等國家，進一步與邦交國進行各項合作，促進彼此繁榮發展。

賴總統進一步表示，第三項行動，台灣會藉由APPU這個平台強化與亞洲各國的合作，並請APPU各國國會議員支持與台灣各面向的合作。團結合作力量大，不僅對所有會員國有幫助，對區域的繁榮發展也有莫大幫助。

