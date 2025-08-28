快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

賴總統：只要對等、尊嚴 台灣樂意與中國大陸交流合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

賴清德總統28日表示，未來台灣將透過展現維護區域和平的決心、加強與邦交國的合作、以及透過APPU平台強化與亞洲各國合作等三項行動，共同促進亞太區域和平。只要對等、尊嚴，台灣樂意與大陸交流合作，促進兩岸和平共榮。

賴總統上午出席「第53屆『亞洲太平洋國會議員聯合會』（APPU）開幕典禮」，包括立法院長韓國瑜、外交部次長葛葆萱、立法院副院長江啟臣等，皆出席活動。

賴總統提到，APPU的前身為「亞洲國會議員聯合會」（APU），由日本前首相岸信介在1965年倡議創辦成立，今年已邁入第60年，台灣能主持此一歷史性年會，深感榮幸。

他感謝韓國瑜、江啟臣與朝野各黨派委員承擔此重責大任，以及APPU多年來讓各國國會議員透過這個平台，進行國會外交與交流合作，促進亞洲繁榮與進步。

賴總統指出，今年APPU的主題是「亞太區域社會韌性強化與國會合作」，特別聚焦於經濟永續發展、社會韌性強化及進行各項議題合作，這些都符合我國發展需求，也是當前亞洲區域非常重要的項目。

賴總統說，尤其亞太區域共同面臨包括2000年SARS及2020年COVID-19疫情，氣候變遷及地緣政治變化等挑戰，因此如何在APPU這個平台上強化各國合作非常重要。

賴總統表示，台灣將採取三項行動與各國合作。第一，台灣會展現維護區域和平的決心。國際社會已有共識，台海和平穩定是印太區域安全與繁榮的必要因素，台灣不僅有責任守護自身國家安全，也有義務捍衛區域的和平穩定。

賴總統直言，因此台灣將採取「和平四大支柱行動方案」，首先是強化國防力量，明年台灣的國防預算將達GDP 3%以上，預期在2030年前比照北約的標準，國防預算占GDP達5%以上。

賴總統說，其次是強化經濟韌性，讓台灣企業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，2010年台灣對中國大陸投資占對外投資的83.8%，去(2024)年已降至約7%，台灣當前的投資標的轉為日本、美國及歐洲等地。

他表示，接著要強化與各國的合作，秉持民主、自由、人權的精神，肩並肩共同發揮嚇阻力量，以實力達到和平；最後，只要對等、尊嚴，台灣樂意與大陸交流合作，促進兩岸和平共榮。

賴總統接著提到，第二項行動是加強與邦交國的各項合作。去年曾拜訪吐瓦魯國、馬紹爾群島共和國及帛琉共和國等三個邦交國，感謝三個邦交國的總統、總理與國會在去年訪問時給予的熱烈歡迎，並見證台灣與邦交國在氣候變遷方面的密切合作。

他強調，未來也將結合日本、美國、澳洲、亞洲地區等國家，進一步與邦交國進行各項合作，促進彼此繁榮發展。

賴總統進一步表示，第三項行動，台灣會藉由APPU這個平台強化與亞洲各國的合作，並請APPU各國國會議員支持與台灣各面向的合作。團結合作力量大，不僅對所有會員國有幫助，對區域的繁榮發展也有莫大幫助。

台海 賴清德 韓國瑜 江啟臣

延伸閱讀

罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務

罷免開票結果／江啟臣罷免不同意票率67.26% 台中三立委之冠

罷免開票結果／罷免案不通過 江啟臣感謝天上的父親給他力量

罷免開票結果／大罷免不通過 江啟臣籲賴總統和執政黨開國是會議

相關新聞

台灣陷「手扶梯逆行困境」！專家：台面臨川普問題 2點惹華府不滿

金融時報首席國際評論員拉赫曼（Gideon Rachman）在28日播出的Podcast節目「拉赫曼評論」，專訪國際戰略...

超思案起訴 黃國昌：綠色高官全安全下莊 黨證無敵

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，偵查終結起訴主嫌吳諭非、超思負責人秦語喬及時任畜產會專員吳俊達。民眾黨立法院黨團總召黃國昌...

蔣萬安批一般補助款申請制 衛福部次長酸：北市長照布建敬陪末座

台北市長蔣萬安質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款可在「總額不變」下，砍個別縣市的一般性補助，他今也赴行政院會表達意見...

藍委提刪國防追加預算1.77億 林楚茵：有「無敵星星」都不怕了

立院財政委員會今審查114年度中央政府總預算追加預算案，國民黨立委馬文君、徐巧芯、賴士葆提案刪減國防部預算1.77億元。...

NCC人事拖一年 藍委：適任的不擋…不適任的仍投反對票

行政院先前提名新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，立法院交通委員會今天舉行公聽會，與會學者質疑部分人選不適任、未能...

吳宗憲提政務官行為規範專法 考試院：民選首長也該納入

立法院司法及法制委員會今日審查，由國民黨立委吳宗憲等提出的「政務人員行為基準法草案」，規範政務人員行政中立問題，考試院方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。