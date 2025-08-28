蔣萬安批一般補助款申請制 衛福部次長酸：北市長照布建敬陪末座

台北市長蔣萬安質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款可在「總額不變」下，砍個別縣市的一般性補助，他今也赴行政院會表達意見。主計總處說明，一般性補助款應協助地方均衡發展，比如明年統籌分配稅款較少的連江縣等，如果還要用來保障多拿的縣市，非常不合理。

因應新版財劃法釋出中央財源，明年度中央政府總預算的中央統籌分配稅款將達8841億元，較今年度增加釋出4165億元，且新版財劃法第30條規範，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，明年編列2501億元與今年相同。

行政院發言人李慧芝指出，新版財劃法第30條規定，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，行政院完全依法辦理；她也提到，新版財劃法水平分配有問題，導致所有縣市統籌分配稅款大幅成長，唯獨連江縣沒有，而台北市明年將拿到史上最高的統籌分配款，足夠支應地方自治項目。

主計總處副主計長陳慧娟補充，中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助、計劃型補助三種類型，而一般性補助款依法要協助地方均衡發展，以及有基本財政收支差短的縣市，但新版財劃法大量減少財政差短縣市，如果還要保障已經多拿中央挹注的縣市，這樣非常不合理。

陳慧娟說，因此在總額保障下，必須針對個別縣市的分配重新思考，重新改變分配方式，照顧地方均衡發展，更符合財劃法第30條立法意旨，比如新版財劃法讓連江縣統籌分配稅款比原來少，因此中央將透過一般性補助款協助，台北市統籌分配稅款加一般性補助款比之前增加156億元。

財政部國庫署財務規劃組副組長黃筱薇補充，往年統籌分配稅款跟一般性補助款皆搭配考量，新版財劃法計算公式，分子是按照本島縣市跟離島去計算，分母則是整體計算，導致一些額度沒有分配出去，以致連江縣統籌分配稅款比較少，才會思考由一般性補助款協助。

此外，衛福部次長呂建德說，行政院長卓榮泰指示弱勢、社福等補助中央不會調整，盼拿得多的縣市要多負責任。他強調，多拿補助縣市應把錢花在刀口，不要做肉桶立法，而蔣萬安增加重陽敬老禮金，長照布建卻僅58.6%，在全台敬陪末座，兒虐稽查也只提供3年一次補助，應多盡一分心力。

