藍委提刪國防追加預算1.77億 林楚茵：有「無敵星星」都不怕了
立院財政委員會今審查114年度中央政府總預算追加預算案，國民黨立委馬文君、徐巧芯、賴士葆提案刪減國防部預算1.77億元。民進黨立委林楚茵稍早直指，國民黨果然有了「無敵星星」，什麼都不怕，弱化國防才是國民黨真面目。
林楚茵稍早在臉書發文表示，國民黨果然有了「無敵星星」，什麼都不怕了，罷免前國民黨說「預算凍了來解凍！不夠用的預算來追加！」，今天國民黨立委又提案大砍國防追加預算。
林楚茵指出，包括演訓、軍事交流、部隊訓練費9063萬；軍事營區防護504萬；後勤與通資1398萬；軍事採購履約費706萬；保防安全、文宣心戰1957萬，「弱化國防才是國民黨真面目。」
林楚茵說，國民黨「假意」關心國軍要齊頭式加薪到3萬，但作業費、防護費、後勤補給通通大刪，「要國軍空手上戰場，保家衛國嗎？」這是弱化國防自主、防衛韌性，更是犧牲第一線國軍的證據。
