NCC人事拖一年 藍委：適任的不擋…不適任的仍投反對票

行政院先前提名新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，立法院交通委員會今天舉行公聽會，與會學者質疑部分人選不適任、未能充分理解獨立機關執掌範圍，在野黨立委則提醒，行政院提名前應該經過審慎評估，保障獨立機關使命，不要淪為政治工具。

行政院7月31日宣布提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並且分別指定蔣榮先、程明修為NCC正副主委。立法院交通委員會今天舉行公聽會，聽取專家學者及朝野立委意見。

國立台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁表示，台灣新聞媒體市場過度競爭、頻道與媒體數量過多，導致國內媒體廣告收入持續下滑，如今更出現媒體尋租、政媒共生等現象，削弱新聞媒體監督政府的第四權功能，也使NCC淪為媒體大亨的管制俘虜。

王維菁建議，為了強化委員會的多元、獨立與穩定性，NCC應該導入推薦製或比例代表制，確保委員來源多元，避免單一政黨壟斷，其中正副主委回歸委員互選，減少行政院直接控制，同時確保財務預算獨立與穩定，藉此維護專業判斷不受政局干擾。

元智大學資訊管理學系教授周韻采指出，她個人堅持嚴格實質審查，尤其NCC不能再繼續空轉，「不希望由完全不了解電信、通訊產業的專家學者擔任，再讓NCC同仁陪著委員讀2年書」，近年來面臨重大社會與科技變遷，絕對不容許再有新手上路的磨合時間。

周韻采還說，根據幾位被提名人的書面意見陳述，關心的議題大多老舊且早已不存在，顯見對於NCC執掌範圍並未深入，其中蔣榮先、程明修及羅慧雯各有不適任的理由，懇請立法院秉持專業審查NCC委員人事案。

世新大學廣播電視電影學系教授何吉森認為，面對三黨不過半的憲政狀況，行政院公布NCC委員名單以前，應該先經過相關諮詢協商再提出。

民眾黨立委劉書彬表示，蔣榮先長期以學術與公部門研究為主，然而缺乏廣電及通訊監理的實務經驗，程明修則是沒有直接參與媒體產業，黃葳威過去任職多項公私部門，曾經遭到質疑成為業者門神，羅慧雯則是也有類似問題，監理公信力恐怕會受損。

劉書彬說明，民眾黨團的立場很清楚，行政院刻意拖延提名時程，放任NCC委員長期懸缺，4位被提名人各自有不適任理由，提名過程不公開也多出自政治考量，自損獨立機關的監管形象，未來應該進行審慎評估，NCC作為獨立機關的使命。

國民黨立委洪孟楷則說，大家都很關心NCC委員人事案，行政院長卓榮泰拖延將近1年，終於在今年7月31日提出名單，政府部門的怠惰就是失職，感謝多位專家學者提出意見，國民黨團也將依此就教4位被提名人。

洪孟楷強調，立法院秉持專業審查與嚴格把關，只要是適任合理的名單，絕對沒有任何理由阻擋，但是只要不適任、不符合外界期待，國民黨團也會勇敢投下反對票，行政部門應該積極提名真正符合民眾期待的人選。

經過在場專家學者與立委發表意見，立法院交通委員會召委、民進黨立委許智傑表示，所有與會者均已發言完畢，感謝大家提出寶貴意見，立法院往後也將以此作為人事同意權案審查的參考意見，隨後便宣布會議散會。

