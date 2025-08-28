藍批賴政府濫刪地方補助 綠指藍營縣市拿錢不辦事

國民黨28日表示，行政院會上周宣布自明年起將刪除校園電價補助，並將依法計算、公開透明的一般性補助款，改為由各部會審查的計畫補助。台北市長蔣萬安率先批評中央亂刪補助，指出此舉不僅違反《財政收支劃分法》，更有黑箱疑慮。北市府嚴正表達地方立場，堅定捍衛民眾權益。

國民黨表示，依《財劃法》第30條、《地方制度法》第69條規定，中央對地方之一般性補助款，主要用於教育、社福及基礎建設。2024年12月修法時已明訂：「一般性補助款不得少於修法前一年度水準」，目的就是保障地方財源穩定。

國民黨指出，因此2026年度補助應依公式計算，不得任意刪減或改成部會審查。主計總處將「總額不變」解讀為可以砍個別縣市，明顯與立法意旨相違。藍營四都一致反對中央亂刪地方補助。

台北市：法律明文規定是「地方補助款不得減少」，不是中央隨意解釋的「總額不變」。

新北市：批評中央將責任轉嫁地方，把中央本應全額負擔的補助改為地方自籌。

桃園市：補助刪減直接衝擊弱勢家庭、校園安全與建設，新法尚未上路，中央卻先砍既定計畫。

台中市：市府預計送出的年度預算編列受影響，中央應將補助分配公式化。

國民黨嚴正呼籲，中央必須依法執行，不得擅自曲解《財劃法》的明文規範，所有已核定計畫不得溯及既往，政策應有穩定性與信賴基礎。同時，補助分配機制必須公開透明，不能淪為黑箱操作，侵害地方財權與人民權益。

針對國民黨質疑行政院強扣各縣市一般性補助款，民進黨回應，如果藍營縣市拿錢不辦事，不會做事那就換人做。

民進黨指出，在新版《財劃法》修正後，各縣市的統籌分配款全面提升，地方政府錢大大變多了，自然部分中央對地方的補助就可以調整。以明年度為例，雙北市統籌分配款皆大幅增加，台北市增加444億元，新北市增加410億元，增加幅度分別高達64%及76%。

民進黨質疑，雙北錢增加這麼多，但侯友宜、蔣萬安卻一再為了學校電費補助砲打中央，為什麼雙北市長不把統籌分配款拿出來付電費？這就好比父母已經把生活費交給孩子，孩子可以自己從其中支應開銷例如搭公車，但孩子把錢花去其他地方，卻反過來指控家長「都沒有給錢」，這樣對嗎？

民進黨強調，一般性補助款用途本就是社會福利的相關支出，今年一般性補助完全沒少，不會如國民黨所說影響到地方的長照、育兒等政策，民進黨政府一向以全體國民福祉為最高優先，絕不會犧牲人民權益。

