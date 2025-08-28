陸製資通訊產品須經核准 數發部：北市機器狗未提出申請

台北市副市長李四川指未來擬以智能機器狗巡視人行道，遭民進黨議員質疑是機器狗本體是中國製造。數發部今天指出，依照規定，各級政府機關若要使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經機關及上級機關資安長核准，並函報數發部同意，但截至昨天都沒收到北市府申請。

針對此項議題，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者回時指出，行政院2019年實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，除了限制公部門使用，數發部也透過從國家資安角度管理。

數發部次長林宜敬說明，依目前規定，各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經過機關及上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用，但截至8月27日止，都沒收到北市府專案使用中國大陸機械狗申請，他要特別提醒台北市政府注意資通安全。

林宜敬說明，機器狗等高科技產品非常複雜，且通常會連網，即使當下使用資安檢測設備覺得安全，將來仍可能透過遠端連線或自動軟體更新，更改內部操作軟體，境外敵對勢力也能藉此透過網路遠端操控這些設備，或把機器狗收集到的各項訊息回傳，要請台北市政府特別注意。

