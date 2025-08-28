南非外長稱迫遷我代表處符合國際現象 我外交部嚴正駁斥
南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）27日在記者會指，我國在各國代表機構均設在商業城市，即使在美國華府也無我國代表處存在，因此南非片面迫我方遷處符合國際規範下的全球現象。我外交部透過新聞稿嚴正駁斥，批拉莫拉的說法悖離現實，強烈要求拉莫拉正視台灣與各國的互動實踐，停止散布錯誤訊息誤導國際社會，並回歸理性現實，與我方展開協商。
外交部表示，我國駐南非代表處目前仍在南非首府普利托利亞（Pretoria）維持正常運作，並持續提供國人包括當地台商與僑民必要的服務。
南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。
上月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。
拉莫拉說，我國在各國代表機構均設在商業城市，即使在美國華府也無我國代表處存在，故其片面迫我國遷處之舉乃符合聯合國規章及維也納公約的全球現象。
我外交部透過新聞稿反擊稱，我國在全球各國設立代表機構時均依據國際慣例與駐在國雙邊協議設立於首都；以美國為例，除在華府設有駐美國代表處外，更為推動地方交流，在全美各地設有12個辦事處；外交部強烈要求南非外長正視台灣與各國的互動實踐，停止散布錯假訊息誤導國際社會，並回歸理性與現實，與我方展開「對等及尊嚴」協商。
