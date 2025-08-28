快訊

外交部明年預算大增百億 含赴陸旅費1.4億

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。本報資料照片
外交部明年度預算規模增加109億元，超過415億元；從送交立法院的外交部預算書可見，今年新增榮邦計畫補助10億元、赴中國大陸地區旅費1.4億元，以及購置波士頓辦事處館舍1.5億元；在現有支出部分，外交部長林佳龍也給予大量資源，包含擴大補助國合會20億元，與在全球範圍內加強雙邊合作增加50億元。

外交部本部預算明年度預算為396億元，領務局預算18億元，外交事務學院預算1億元，總計明年度預算達415億元，與今年度預算相較增幅為35.7%；外交部官員日前表示，兩岸外交預算差距為8倍，面對中國外交預算積極擴張，我國實在有必要強化外交能量應對。

