綠17議員喊話賴總統 張之豪：民進黨興利除弊才能贏回人民信任
民進黨在726、823罷免都失利，來自11縣市、17名民進黨籍議員發出5點聲明「請賴總統正視我們的危機」。參與連署的基隆市議員張之豪說，民進黨只有更勤政、興利除弊，才能贏回人民的信任。
張之豪是連署議員之一，他受訪表示，罷免投票後，各方的討論都很多，有的爭論聚焦在人物，有的著重在技術，甚至是姿態。但在喪氣失志之餘，在一切政治口水之上，總統仍然可以以有感的政策，來積極回應民意。
「我們民進黨只有更勤政、興利除弊，才能贏回人民的信任。」張之豪說，憲政、經濟、能源、地方、黨務，這些都是制度與政策面的問題，是他們可以立即做的。
連署聲明文中指出，身為民進黨人，對執政針貶建言，是他們的職責，他們雖然來自不同的戰鬥位置，但他們有共同的信念，對台灣他們永不放棄。大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯，請賴總統正視這個危機。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
