台灣陷「手扶梯逆行困境」！專家：台面臨川普問題 2點惹華府不滿

金融時報首席國際評論員拉赫曼（Gideon Rachman）在28日播出的Podcast節目「拉赫曼評論」，專訪國際戰略研究所（IISS）前亞洲辦公室主任克萊布崔（James Crabtree），探討台灣面臨川普問題，強化內部軍事防衛之際，又要面對美國政策搖擺與中國持續施壓的雙重挑戰，彷彿「在下行的手扶梯拼命往上跑」，才能勉強維持現狀。

克萊布崔指出，7月他訪問台北，走訪國安會、外交部與國防部，多層面感受到這些部門的不安。首先是關稅，台灣原本以為能有合理待遇，結果被徵20%，反觀台灣視為同儕的國家日本與南韓只被課15%，「這就會讓人感覺，川普其實不太在乎台灣」。

川普抱怨「台灣偷走美國的半導體產業」，並且顯然想與中國達成大交易，而台灣正是癥結，「因此在這種情況，台灣似乎有點像烏克蘭，面臨川普問題」。

克萊布崔說：「台灣沒有進入川普核心圈的門路，也沒有足夠籌碼打動他。」而華府對台灣的不滿，除了台灣人並未展現足夠「戰鬥意志」，最大的抱怨其實是金錢，在國防軍費投入不足。美方批評台灣軍購偏重昂貴的戰機、軍艦，而非應對兩棲登陸最有效的「不對稱戰力」，如水雷、反艦飛彈等。不過，他強調，台灣近年已調整方向，加大投入非對稱防禦，試圖回應美方要求。

另外，白宮內部路線分歧，正在爭論是否要繼續加碼「嚇阻中國」的戰略。國防部次長柯伯吉是對中鷹派，但川普本人及副總統范斯則為孤立派，對所謂的威懾策略持高度懷疑，認為會將美國拖入另一場海外戰爭。

克萊布崔分析，有3個論點可解釋台灣對美國的重要性：首先「民主價值」這點對川普毫無吸引力；其次是半導體依賴。但第三個論點則最具戰略意義：就是美國政策不允許另一個競爭對手在歐洲或亞洲崛起。美國覺得可以從歐洲抽身一步，是因為押注歐洲人能獨自應付俄羅斯。但美國不能從亞洲退一步，因為中國就會填補這個空白，成為世界主導國家。

半導體與美國地緣戰略的挑戰，兩者都指向某種政策連續性。克萊布崔預測，最有可能的情況是，儘管川普有孤立主義的本能，但仍將決定繼續支持台灣。但他也提醒，川普政府非常難以預測，矽盾與身處亞太盟友體系的核心位置，都不足以讓台灣完全安心。

與此同時，中國軍力步步緊逼。北京自2022年裴洛西訪台後，持續以蟒蛇戰略（anaconda strategy）加大軍事壓力，透過軍演模擬封鎖、展示包圍能力。隨著中國軍力年年提升，克萊布崔形容，台灣不得不「在下行的手扶梯拼命往上跑」，才能勉強維持現狀。

商品推薦