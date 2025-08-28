被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲
民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。柯建銘今天表示，此時無聲勝有聲，他不會再做任何發言。
立法院下午就風災重建特別條例與中央政府總預算追加預算案朝野協商，柯建銘一從電梯出來便遭媒體包圍，柯說，只能講此時無聲勝有聲，今天是要來參加總預算朝野協商，他不會再做任何發言，隨後便在媒體包圍與不斷追問下，緩慢走向會議室。
據了解，大部分綠委雖然對黨團改組有共識，但對如此直接的手段逼人下台有所疑慮，目前簽署人數尚不多；民進黨立委王世堅表示，他已經簽了，不過對柯建銘最後的溫柔永不止息。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言