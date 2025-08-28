被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。柯建銘今天表示，此時無聲勝有聲，他不會再做任何發言。

立法院下午就風災重建特別條例與中央政府總預算追加預算案朝野協商，柯建銘一從電梯出來便遭媒體包圍，柯說，只能講此時無聲勝有聲，今天是要來參加總預算朝野協商，他不會再做任何發言，隨後便在媒體包圍與不斷追問下，緩慢走向會議室。

據了解，大部分綠委雖然對黨團改組有共識，但對如此直接的手段逼人下台有所疑慮，目前簽署人數尚不多；民進黨立委王世堅表示，他已經簽了，不過對柯建銘最後的溫柔永不止息。

