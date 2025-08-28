回應蔣萬安 卓榮泰：地方申請案或計畫型補助 絕無政治考量

新版財劃法規範中央額外釋出財源給予地方，行政院長卓榮泰今天指出，為避免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物耐震改善經費等，將回歸地方自治事項；汙水下水道、縣市管道路等，原則保留協助50%，重大施政項目則以中央支應居多。

卓榮泰也請列席市長放心，並共同監督，政院對申請案或計畫型補助，行政院絕對不會有政治考量；他強調，過去一年各地方政府，無論哪個黨派跟政院談，他們沒有一項不答應；政院考量的是「均衡台灣」，如何協助財政級距較差縣市，在其他重要的地方施政，也是中央建設延續的一環。

台北市長蔣萬安昨質疑行政院主計總處擴大解釋中央給地方的一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市一般性補助，今更列席行政院會反映。行政院主計總處澄清，新版財劃法規範是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額，擴大解釋的是台北市政府。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰在院會提到，新版財劃法修正後，為避免影響國防、外交、科技和經濟政策，不得不做必要調整，但中央政府明年度挹注各地方政府的各項財源不會少於去年，且是歷史新高，並確保調整後，屬於地方的教育、社福、基本設施能夠繼續維持。

針對調整面向，卓榮泰說明，第一，重大施政項目，還是由中央支應為主；第二，中央地方共同分擔的汙水下水道、縣市管的道路或漁港設施、地方藝文，原則保留50%額度協助，若地方有困難仍能適度檢討；第三，地方所屬學校電費、地方公有建築物耐震改善、部分廢棄物清理經費，回歸地方自治事項。

卓榮泰特別要求，地方對於低收、中低收入戶，身心障礙及弱勢族群的經費需求，應依統籌稅款優先支應，避免影響弱勢族群。

對於以上三大調整，卓榮泰請主計總處跟各縣市主計處人員詳細說明，第一，時間上，請大家諒解；第二，效率上，請大家能夠配合。也請跟各地方政府能夠談到，未來整個申請流程，主計總處會設計新的簡化流程，用最快速度滿足地方。

