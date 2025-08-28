跨縣市17名議員上書賴總統 彰化縣親新潮流「新芽連線」最衝占5人

民進黨北中南跨縣市17位議員今天連署提出「請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議」，其中彰化縣議會親新潮流的「新芽連線」就包辦5名，被認為「最衝、最勇」。縣議員楊子賢呼應日本學者小笠原認為「抗中保台」招牌失靈的看法，強調應檢討選舉語言要存異求同，有更大包容性。

彰化縣議會「新芽連線」的五名縣議員，包括楊子賢、張欣倩、劉珊伶。藍駿宇及洪騰明，他們均被認為是親新潮流。楊子賢在726大罷免選舉失利後，對於民進黨中央未對罷免結果公開說明立場與檢討，被外界批評為「冷處理」，即連續發表三篇社群貼文，直言民進黨缺乏肩膀與擔當，引起基層共鳴。

對於今天北中南跨縣市17位議員連署，楊子賢說，參與連署的各縣市議員其實本來就相熟，在726大罷免選舉後，大家互相聊天後，即深有所感，與派系無關，是以地方角度，向賴總統提出守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義及黨務改革等五點倡議，做個文字紀錄。

楊子賢並以縣議員的角色，對於地方主義的倡議格外有感，他說，財劃法修正，中央財稅收入大幅移轉地方，地方政府「財力越大，責任越大」。中央也要落實「地方優先・向上分配」的原則。只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚。總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議，政府要勇敢重整，做出效率，讓人民有感。

在這五點倡議之外，楊子賢呼應日本學者小笠原評論此次大罷免失敗證實「抗中保台」招牌失靈的看法，楊子賢說，「抗中保台」的原則沒有錯，但拿來做為「選舉語言」則必須調整，應該經過充分溝通，求同存異，要有更大包容性。

