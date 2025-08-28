職安衛生法大翻修 納「職場霸凌專章」 強化防治、申訴機制

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義，要求事業單位應訂定防治措施、強化內部申訴、調查及處理機制，將送立法院審議。圖／行政院提供
職場霸凌案件引發社會關注，行政院會今天通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義，要求事業單位應訂定防治措施、強化內部申訴、調查及處理機制，將函請立法院審議。

為強化勞工安全衛生保障，這次「職業安全衛生法」共修正23條，是從102年全文修正以來最大幅度調整。

這次修法增訂「職場霸凌防治」專章，明確定義「職場霸凌」為勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等不當言行，導致其身心健康受到危害。如果情節重大者，則不以持續發生為必要條件。

草案也規定，必須依照事業單位的規模，訂定不同防治措施。同時明定雇主在獲悉後，應該立即採取有效的適當措施。另外也規範職場霸凌的調查、協調與申復處理程序，建立通報機制，要求雇主在接獲勞工申訴時、以及事件處理結果都必須通報主管機關。另外，草案也涵蓋當被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則。

另一方面，由於過去常見在工程興建階段，部分業主及營造廠商為獲取最大利潤而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔。因此，這次修法從源頭要求一定規模以上之工程業主，於交付規劃、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用，若工程分別交付不同專業廠商施作，工程業主須指定其中一廠商負統合管理責任，同時，各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任。

另外，修法草案也增列工作場所、設備出租借者之危害告知責任，以及明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

職場霸凌 職業安全

相關新聞

台灣陷「手扶梯逆行困境」！專家：台面臨川普問題 2點惹華府不滿

金融時報首席國際評論員拉赫曼（Gideon Rachman）在28日播出的Podcast節目「拉赫曼評論」，專訪國際戰略...

新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

全台大罷免，新竹市長高虹安不同意票拿下12萬4360票，成功挺過罷免風波；新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上...

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson...

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

立法院將審行政院編列878億追加預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，這筆經費目的在於補回先前被藍白刪減的款項，讓國家政務...

綠議員串連籲正視危機 王鴻薇：剩賴清德自己還死不悔改

民進黨跨縣市17位地方議員連署「請賴總統正視危機」，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，這是要逼賴清德總統自己改變路線，其實...

大罷免全敗 賴政府若不思三層次「轉骨」2026恐再吞敗

兩波大罷免皆大失敗收場，賴清德總統提出執政團隊將進行「四項調整」，包括「調整隊形」，行政院也已宣布內閣改組共有16人職務異動。不過，民進黨內認為，除了執政團隊人事調整，更重要是府院黨及立法院民進黨團必須進行三個層次的調整，若民進黨「轉骨」不成，2026年縣市長選舉堪憂……

