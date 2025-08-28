數發部回應太消極 綠委也表不滿
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「不積極臉書用戶爭取權益、檢討修法，數發部乾脆廢掉好了！」綠委郭國文28日質詢數發部次長葉寧時，罕見表達對行政部門的不滿，批評數發部不積極處理Meta用戶遭到無端刪除帳號等問題，並批評數發部乾脆廢掉。郭國文近日也曾發文表達對綠營總召柯建銘的不滿，並參與要求黨團改選的連署。
臉書停權問題未解
立法院28日上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。郭國文質詢葉寧時表示，前幾天他跟幾位委員召開記者會，指出Meta用戶大逃殺狀況（帳號無端遭到停權），現在幾乎無法可管，當初數發部官員說照三餐追蹤，完成六點訴求，包括提高AI判別準確率、違規事由明確化等對當事人權益保障，請問有無做到？
葉寧回應表示，Meta使用者希望相關處理透明度更高，會持續跟Meta溝通等，但郭國文不滿打斷表示，數發部應該更積極溝通。葉寧則回應說，已經請對方跟總部詳加處理台灣使用權益問題，但郭國文痛批，這只是使用者的基本權益保障問題，並沒有牽涉到數位稅，卻還處理這麼久，實在是不應該。
郭國文近日多表態
郭國文呼籲數發部提出《數位服務法》，但葉寧表示，過去NCC有推出《數位中介服務法》，但郭國文再次表達不滿，要數發部不要再推給NCC，且NCC已經撥了很多人給數發部，「你乾脆廢掉好了，外界的期待跟譴責你都不清楚，下去啦！」葉寧僅回應表示，會與NCC一起尋求修法共識。
另外，民進黨自726與823罷免大挫敗後，黨內檢討聲浪不斷，近日還傳出連署要求黨團幹部改選，在6位黨團幹部都相繼表達辭職下，此份連署形同逼宮民進黨團總召柯建銘辭去總召，郭國文也證實自己已簽連署。
