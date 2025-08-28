快訊

新版財劃法不利馬祖！陳雪生籲中央補足稅款分配缺口

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣財政稅務局長陳歲金昨日在立委陳雪生陪同赴立法院，拜會財政部長莊翠雲、行政院主計長陳淑姿、國庫署長陳柏誠，協商統籌分配稅款相關事宜。圖／立委陳雪生提供
財政收支劃分法實施後，經財政部依新法計算，連江縣115年度分配數僅7.13億元，少於114年修法前分配數7.23億元。連江縣長王忠銘昨指派縣府財政稅務局長陳歲金赴立法院拜會，在連江縣立委陳雪生陪同下，拜會財政部長莊翠雲、行政院主計長陳淑姿及國庫署長陳柏誠，就新版財政收支劃分法統籌分配稅款問題展開協商。

陳雪生指出，依新版財劃法第16條之三的離島計算公式細算後，發現連江縣的分配額度竟低於原本試算的33億元，主因是新制仍以人口與面積作為加重核算基準，但隨著人口結構與面積差距擴大，連江縣在計算上明顯吃虧。

他舉例，舊版財劃法在2000年時，金門與連江人口僅差3.2倍，當時金門人口5萬6375人、面積151.7平方公里；連江1萬7775人、面積28.8平方公里，但如今金門人口已是連江的11倍，澎湖人口也多出8倍，再加上金、澎兩縣面積皆為連江5倍，使得連江縣在統籌分配上大幅縮水。

陳雪生強調，人口與面積差距是既成事實，難以改變，但既然離島分配額度仍有餘數，中央應優先考量連江縣財源不足的困境，特別是連江屬於「第五級財力」的弱勢縣，應合理將剩餘額度補助給馬祖，才能因應地方財政需求。

對此，莊翠雲回應，將於下周二（9月2日）指派國庫署長陳柏誠前往國會辦公室，就相關分配方式再度與連江縣進行深入協商。

