17位民進黨議員共同聲明喊話賴清德 梁育慈曝撰稿者是這2人
726、823大罷免民進黨以失敗收場，民進黨湧現檢討聲浪。17名縣市黨籍議員今28日發表共同聲明，呼籲民進黨主席賴清德總統「正視我們的危機」，拋出5點行動倡議。共同聲明之一屏東縣議員梁育慈，黨內要提出新路線且要重視並進一步回應民意。
屏東縣向來是綠營的本命區，823公投核三是否在安全無虞情況下重啟，也攸關屏東縣民權益，公投結果是同意大於不同意相差3萬多票。屏縣民進黨籍立委鍾佳濱當晚就說，這是一個警訊。
參與共同聲明之一的縣議員梁育慈說，民進黨這次的挫敗，除了深刻檢討，更需要重振旗鼓調整路線重新出發，這次由地方基層發起，聚焦五大倡議，希望為民進黨提出新的方向積極行動。
梁育慈說，公投僅3成投票率，但接連面對723、826的失敗，代表綠營支持者失望，也對民進黨有更深的期待，希望藉由這次地方議員發起串連，向黨表達地方基層的心聲跟危機，希望黨內要重視，也要進一步回應。
梁育慈提到，17名跨縣市議員發表共同聲明，主要是由台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪，兩人負責撰寫聲明。
共同聲明拋出五點行動倡議，包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義和黨務改革等。
參與連署的議員包括，台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、彰化縣議員楊子賢、桃園市議員魏筠、新北市議員林秉宥、屏東縣議員梁育慈、台北市議員何孟樺、桃園市議員許家睿、苗栗縣議員翁杰、苗栗縣議員邱毓興、台南市議員李宗翰、南投縣議員沈夙崢、彰化縣議員藍駿宇、台北市議員林亮君、彰化縣議員張欣倩、彰化縣議員洪騰明、彰化縣議員劉珊伶。
