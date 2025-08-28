卓榮泰：因應新版財劃法3調整 校園電費回歸地方

新版財劃法釋出中央財源予地方，行政院長卓榮泰說，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項；同時，污水下水道、縣市管道路等，原則保留協助50%，重大施政項目則會以中央支應居多。

台北市長蔣萬安日前抨擊行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般性補助，他今天也列席行政院會反映此事。

行政院主計總處昨天發文解釋，新版財劃法規範是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額，擴大解釋的是台北市政府。

對於中央挹注地方財源部分，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中說，新版財劃法修正後，為避免影響國防、外交、經濟政策，政府不得不做必要調整，但中央115年度挹注各地方的各項財源不會低於今年，且是歷史新高，並確保調整後，屬於地方的教育、社福等基本設施都可以維持。

調整面向部分，卓榮泰說，一，重大施政項目，還是中央支應為主；第二，中央、地方共同分擔的污水下水道、縣市管道路、漁港下水道、地方藝文等建設原則保留協助50%，但如果地方有困難，還是可以討論；第三，地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費、部分廢棄物清理經費等，回歸地方制度精神。

卓榮泰也特別要求，地方對於中低收入戶等弱勢族群需求，應該要從統籌稅款優先支應，避免影響弱勢族群。

對於3項調整，卓榮泰請主計總處向各縣市主計處人員詳加說明，配合處理，主計總處也會設計新的簡化流程，用最快速度來滿足地方。

卓榮泰說，政院對申請案或是計畫型補助款都是考量如何均衡台灣，如何協助財政級距比較差的縣市，從未有政治性考量，縣市首長可以放心。

