新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

全台大罷免，新竹市長高虹安不同意票拿下12萬4360票，成功挺過罷免風波；新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上百位歷屆議員與職員工回娘家，高虹安也受邀現身，她致詞說，感謝竹市用全國最高的不同意票數讓她和代理市長邱臣遠「今天不用回娘家」，一番話逗得台下樂開懷，眾人也為國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡慶生，場面溫馨熱鬧。

高虹安表示，自從第一年參加許修睿舉辦的活動，她心裡就非常開心，因為可以看到很多民主前輩，也跟現任的議會所有議員、好友們一起交流，非常令人感動，也非常值得紀念的時刻，所以每年能夠看到回娘家活動持續舉辦，非常感謝議長、副議長的用心。

高虹安說，新竹市議會是民主聖地，全台灣包含新竹市，不久前剛經歷民主的選舉，新竹市用全國最高的不同意票數12萬4360票，「能夠讓我跟（代理市長）臣遠今天不用回娘家，」話說至此台下也哄堂大笑，而在選舉的過程當中，有給予她跟邱臣遠幫忙的人，她也真心非常感謝。

高虹安說，感謝新竹市議會，無論議長、副議長、議員及所有的好友對政策的支持，才有辦法將每項政策、預算落實跟推動，她也回顧在上任後2年多來，成功為新竹市民還債還了68億元，同時汙水下水道的接管率也大幅的提升，2023年獲得非六都接管率第二名的成績。

至於議員非常關心的學校教育，高虹安說，市府在這兩年多，也成功推動27案通學步道的開工與完工，同時就是在很多的校舍也很努力，她也提到，竹市預算真的不多，要不是這次爭取財政收支畫分法的修法，竹市的預算真的相較於其他縣市相對不公平。

高虹安說，這次成功的財畫法修法後，竹市可以增加210億元預算，在還沒增加之前，她與邱臣遠也非常努力，校舍如果真的經費不夠，又面臨到孩子就學的困難，兩人都努力讓其開工或完工，她也感謝議會對新市府的預算鼎力相助，讓好的政策可以實際推行。

商品推薦