快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上百位歷屆議員與職員工回娘家，高虹安也受邀現身。圖／民眾提供
新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上百位歷屆議員與職員工回娘家，高虹安也受邀現身。圖／民眾提供

全台大罷免，新竹市長高虹安不同意票拿下12萬4360票，成功挺過罷免風波；新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上百位歷屆議員與職員工回娘家，高虹安也受邀現身，她致詞說，感謝竹市用全國最高的不同意票數讓她和代理市長邱臣遠「今天不用回娘家」，一番話逗得台下樂開懷，眾人也為國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡慶生，場面溫馨熱鬧。

高虹安表示，自從第一年參加許修睿舉辦的活動，她心裡就非常開心，因為可以看到很多民主前輩，也跟現任的議會所有議員、好友們一起交流，非常令人感動，也非常值得紀念的時刻，所以每年能夠看到回娘家活動持續舉辦，非常感謝議長、副議長的用心。

高虹安說，新竹市議會是民主聖地，全台灣包含新竹市，不久前剛經歷民主的選舉，新竹市用全國最高的不同意票數12萬4360票，「能夠讓我跟（代理市長）臣遠今天不用回娘家，」話說至此台下也哄堂大笑，而在選舉的過程當中，有給予她跟邱臣遠幫忙的人，她也真心非常感謝。

高虹安說，感謝新竹市議會，無論議長、副議長、議員及所有的好友對政策的支持，才有辦法將每項政策、預算落實跟推動，她也回顧在上任後2年多來，成功為新竹市民還債還了68億元，同時汙水下水道的接管率也大幅的提升，2023年獲得非六都接管率第二名的成績。

至於議員非常關心的學校教育，高虹安說，市府在這兩年多，也成功推動27案通學步道的開工與完工，同時就是在很多的校舍也很努力，她也提到，竹市預算真的不多，要不是這次爭取財政收支畫分法的修法，竹市的預算真的相較於其他縣市相對不公平。

高虹安說，這次成功的財畫法修法後，竹市可以增加210億元預算，在還沒增加之前，她與邱臣遠也非常努力，校舍如果真的經費不夠，又面臨到孩子就學的困難，兩人都努力讓其開工或完工，她也感謝議會對新市府的預算鼎力相助，讓好的政策可以實際推行。

回娘家 高虹安

延伸閱讀

高虹安誣告案二審改判6個月 沈政男點出「解職關鍵」

高虹安誣告罪改判6月 林志潔：三審遭駁回就需入監服刑

影／高虹安拿「修正版論文給檢當證據」告陳時奮 高院認具相當惡性

高虹安誣告案二審改判6個月 綠批：這是新竹人蒙羞的日子

相關新聞

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson...

地方補助款將改申請制 藍黨團轟：賴清德還嫌民調不夠低？

一般性補助款遭砍引發各縣市府跳腳，國民黨立法院黨團批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人...

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

立法院將審行政院編列878億追加預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，這筆經費目的在於補回先前被藍白刪減的款項，讓國家政務...

蔣萬安再轟政院：一般補助款重演前瞻重綠輕藍 不能接受

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安昨質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別政府的一般性補助。他...

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

花蓮一家台派咖啡店力挺大罷免，放話「罷免傅崐萁失敗就關店」，在7月26日首波罷免投票後關店，昨天曝光將遷店「落腳文化古都...

新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

全台大罷免，新竹市長高虹安不同意票拿下12萬4360票，成功挺過罷免風波；新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。