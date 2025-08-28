民進黨：雙北市長拿錢不辦事 不會做事那就換人做

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨立院黨團稱，行政院強扣各縣市一般性補助款，並非事實，國民黨拿錢不辦事，不會做事那就換人做。

韓瑩指出，在新版「財劃法」修正後，各縣市的統籌分配款全面提升，地方政府錢大大變多了，自然部分中央對地方的補助就可以調整。以明年度為例，雙北市統籌分配款皆大幅增加，台北市增加444億元，新北市增加410億元，增加幅度分別高達64%及76%。

韓瑩表示，雙北錢增加這麼多，但新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安卻一再為了學校電費補助砲打中央，為什麼雙北市長不把統籌分配款拿出來付電費？這就好比父母已經把生活費交給孩子，孩子可以自己從其中支應開銷例如搭公車，但孩子把錢花去其他地方，卻反過來指控家長「都沒有給錢」，這樣對嗎？

韓瑩說，一般性補助款用途本就是社會福利的相關支出，今年一般性補助完全沒少，不會如國民黨黨團所說影響到地方的長照、育兒等政策，民進黨政府一向以全體國民福祉為最高優先，絕不會犧牲人民權益。

商品推薦