傳林佳龍到訪 菲國外長肯定與台灣長期關係助益

菲律賓華媒報導外交部長林佳龍正在訪問菲律賓，引發菲國政界熱議。菲律賓外長拉薩洛今天在一場聽證會上表示，兩岸事務由兩岸人民解決，但菲律賓人民與台灣人民也有著長期的聯繫，並持續從這樣的關係中受益。

台灣一支經貿考察團目前正在菲律賓訪問，台灣外交部說明，經貿團由農業部等率台美企業赴菲考察投資及貿易環境；但華文報紙「菲律賓商報」27日報導，林佳龍也同訪問菲律賓。

外交部發言人蕭光偉27日表示，對此外交部沒有評論，但證實經貿團由農業部等率台美企業赴菲考察投資及貿易環境。

菲律賓於1975年與中國簽署建交公報，承諾奉行「一個中國」政策，馬尼拉長期以來限制雙方總統、副總統、外交部長以及國防部長級官員交流與訪問，因此林佳龍是否訪菲引起關注。

菲律賓參議院外交委員會繼昨天在聽證會上提及台灣訪團事宜之後，今天接續召開聽證會，討論「一中政策」議題。

外交委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos）在聽證會上說，一中政策是菲中關係的基礎，但菲律賓有15萬至18萬名勞工在台灣，台菲關係也將牽動菲勞，菲律賓政府對「一中政策」持何立場，影響重大。

艾米．馬可仕是菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的長姊。

拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）雖稱不承認台灣是主權國家，兩岸事務由其人民自己解決，但也強調菲律賓人民與台灣人民也有著長期的聯繫，並持續從這樣的關係中受益。

拉薩洛呼應小馬可仕早前的說法，兩岸衝突將影響鄰近國家，菲律賓政府關切在台菲勞的安全，將繼續呼籲兩岸克制及進行對話。

艾米．馬可仕提到，注意到菲律賓政府過去30多年來逐步放寬與台交流限制，目前除了總統、副總統、外交部長以及國防部長之外，菲律賓官員都可以持一般護照訪台。

拉薩洛說明，菲台交流仍僅限於經貿、觀光、文化與投資等方面。

另聽證會也討論萬一兩岸爆發衝突時的在台菲僑撤離事宜，拉薩洛說，菲律賓政府此前與中國的雙邊諮詢會議多是討論南海、領務議題，現在也應開始談撤僑議題。

菲律賓駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）則在聽證會上說，台灣有8萬9000座避難所，可容納4000萬人，台灣政府已承諾，萬一兩岸發生衝突，將會協助菲僑避難。

此外，葛若菲說，台灣經貿訪團將在菲律賓停留到30日，但未證實林佳龍是否在菲。

外交委員會在聽證會後召開閉門會議，討論林佳龍以及台灣經貿考察團議題。

消息人士向中央社透露，林佳龍一行全團約70多人，於25日抵菲，過去數日已走訪蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、 馬尼拉，今起訪問小馬可仕的家鄉北伊羅科斯省（Ilocos Norte）。

菲律賓Filinvest創新園區日前在臉書貼出林佳龍在克拉克一場活動上致詞的照片，並稱林佳龍為訪團團長，但這則貼文已經消失。

