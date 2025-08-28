民進黨跨縣市17議員喊「請賴總統正視危機」新北議員揭連署主因

民進黨接連在726、823罷免失利，來自11縣市、共17名民進黨籍議員，發出5點聲明「請賴總統正視我們的危機」。其中連署的新北市議員林秉宥說，提出5點聲明的契機，就是因為726罷免失利，且連署議員們與其說是跨派系，不如說是同屬這個世代，看得角度與現在台面上的人絕對不同。

林秉宥坦言，想要提出5點聲明的契機，就是因為726罷免失利，盼能透過5點聲明中的守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義及黨務改革等，透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。

林秉宥說，這份連署與其說是跨派系，不如說是連署的議員同屬這個世代，都是基層年輕議員，未來還有20、30年要走，看得角度與現在台面上的人絕對不同，很多人也有很多自我期許、關注議題也廣，認為五點聲明中每一點都很重要。

至於連署聲明是否跟內閣新人事公布有關，林否認連署是針對人事，畢竟他們與新內閣並不熟，由他們去評論新內閣好壞不適當。

臉書發文「五點行動倡議」如下：

聲明共同署名人

黃守達（台中市議員）

張之豪（基隆市議員）

楊子賢（彰化縣議員）

魏筠（桃園市議員）

林秉宥（新北市議員）

梁育慈（屏東縣議員）

何孟樺（台北市議員）

許家睿（桃園市議員）

翁杰（苗栗縣議員）

邱毓興（苗栗縣議員）

李宗翰（台南市議員）

沈夙崢（南投縣議員）

藍駿宇（彰化縣議員）

林亮君（台北市議員）

張欣倩（彰化縣議員）

洪騰明（彰化縣議員）

劉珊伶（彰化縣議員）

