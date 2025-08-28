民進黨跨縣市17議員喊「請賴總統正視危機」新北議員揭連署主因
民進黨接連在726、823罷免失利，來自11縣市、共17名民進黨籍議員，發出5點聲明「請賴總統正視我們的危機」。其中連署的新北市議員林秉宥說，提出5點聲明的契機，就是因為726罷免失利，且連署議員們與其說是跨派系，不如說是同屬這個世代，看得角度與現在台面上的人絕對不同。
林秉宥坦言，想要提出5點聲明的契機，就是因為726罷免失利，盼能透過5點聲明中的守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義及黨務改革等，透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。
林秉宥說，這份連署與其說是跨派系，不如說是連署的議員同屬這個世代，都是基層年輕議員，未來還有20、30年要走，看得角度與現在台面上的人絕對不同，很多人也有很多自我期許、關注議題也廣，認為五點聲明中每一點都很重要。
至於連署聲明是否跟內閣新人事公布有關，林否認連署是針對人事，畢竟他們與新內閣並不熟，由他們去評論新內閣好壞不適當。
臉書發文「五點行動倡議」如下：
《請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議》
大罷免失敗了，我們承認失敗。
但，大罷免之所以發生，是要解決國家的問題，結果失敗，代表方法或許可以更好，但這不代表，那些問題不存在。
許多台灣公民，面對憲政僵局、國會亂象，積極行動，無論成敗，已經寫下台灣公民運動的新頁。
運動中的每一份累積，都將是台灣向前繼續進步的動力。
身為民進黨人，對執政針貶建言，是我們的職責。
我們要傾聽投同意票的公民對憲政國安的期盼，也要同理投不同意票的公民對除弊興利的堅持。
我們雖然來自不同的戰鬥位置，但我們有共同的信念：對台灣，我們永不放棄。
大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯。
請賴總統正視這個危機。
在此，我們提出五點呼籲，冀望透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。
一、守護憲政。一個正常國家，行政、立法、司法，三權分立，缺一不可，現在憲法法庭無法運作的非常狀態，必須儘速終結，我們誠摯期盼朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政。
二、經濟安全。台灣是主權獨立的國家，是不必爭執的事實；而台灣的經濟安全，更是跨黨派的共識。經濟發展、分配正義、機會均等，是國家當前的首要任務。為因應關稅衝擊，保障國際訂單，佈署後川普時代全球供應鏈，是台灣重中之重。智財保障、產地誠信、網路詐騙，都應強硬執法；扶助青年、長弱安養、健全房市，更應持續補強；提出全方位對策，讓每一個人都能過充實且有尊嚴的生活。
三、先維綠查。2016年起的非核家園，成功讓台灣能源轉型，下個十年，我們需要全面更新，全力追求先進能源。過去，核電弊案連連，現在，綠電弊案不斷，台灣人都同意，台灣需要先進、安全、穩定、乾淨的能源，但更要杜絕舞弊不法的能源蟑螂，對這些人，我們深惡痛絕，必要繩之以法。我們主張「先維綠查」：研發包含核融合地熱等「先」進能源、建立分散式電網及儲電設施「維」持供電穩定、擴大多元「綠」能持續降低碳排空污、徹「查」弊案清除能源蟑螂。
四、地方主義。財劃法修正，中央財稅收入大幅移轉地方，地方政府「財力越大，責任越大」。中央也要落實「地方優先・向上分配」的原則。只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚。總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議，政府要勇敢重整，做出效率，讓人民有感。
五、黨務改革。作為執政黨的中央黨部與地方黨部，民進黨的任務很簡單，就是社會溝通。民進黨應該徹底改變原有的科層體制與官僚文化浴火重生，即時回應輿論及反應議題，組織要更靈活進入人民生活，傾聽人民心聲，為人民說話。
希望這五點呼籲，能拋磚引玉，我們再重申一次，對台灣，我們永不放棄！
聲明共同署名人
黃守達（台中市議員）
張之豪（基隆市議員）
楊子賢（彰化縣議員）
魏筠（桃園市議員）
林秉宥（新北市議員）
梁育慈（屏東縣議員）
何孟樺（台北市議員）
許家睿（桃園市議員）
翁杰（苗栗縣議員）
邱毓興（苗栗縣議員）
李宗翰（台南市議員）
沈夙崢（南投縣議員）
藍駿宇（彰化縣議員）
林亮君（台北市議員）
張欣倩（彰化縣議員）
洪騰明（彰化縣議員）
劉珊伶（彰化縣議員）
