吳宗憲與黃國昌談孟德斯鳩 引發王義川不滿
為規範政務人員之行為分際及行政中立，國民黨立委吳宗憲提出訂定「政務人員行為基準法」，今天於立院司法法制委員會討論，民眾黨立委黃國昌質詢時針對程序事項提出建議，質疑行政院搶著要當「政務人員行為基準法」的主管機關，因此建議召委行政院要派人來把立場講清楚。
召委國民黨立委吳宗憲表示，他還是相信我國有權力分立，雖然實務上是幌子，並提出孟德斯鳩說行政、立法、司法結合就是專制，引發民進黨立委王義川不滿，質疑吳宗憲跟黃國昌用質詢時間「聊天」，吳宗憲則回擊說王義川不懂議事規則。
